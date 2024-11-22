Прогноз погоди у Харкові на 22 листопада

22 листопада у Харкові встановиться похмура погода. Небо буде повністю затягнуте хмарами, але синоптики заспокоюють: опадів не передбачається.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
22 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер південний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря: вночі 1 – 3° морозу, вдень 3 – 5° тепла.
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День обіцяє удачу та ясність думок, підходить для нових починань. Слідкуйте, щоб самовпевненість не призвела до необачних вчинків.
22 листопада у Харкові встановиться похмура погода. Небо буде повністю затягнуте хмарами, але синоптики заспокоюють: опадів не передбачається.
Щорічно 22 листопада у світі відзначається добре сімейне свято – Міжнародний день сина.
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