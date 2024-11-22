22.11.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 22 листопада

22 листопада у Харкові встановиться похмура погода. Небо буде повністю затягнуте хмарами, але синоптики заспокоюють: опадів не передбачається.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

22 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер південний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря: вночі 1 – 3° морозу, вдень 3 – 5° тепла.

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Народні прикмети

тепло цього дня віщує затяжну зиму зі снігопадами;

якщо ворони та галки літають великими зграями – незабаром буде снігопад. Якщо ж птахи зграєю сідають на землю, то найближчим часом потеплішає;

якщо в ополонці вода піднялася вище льоду – настане відлига;

сніг пухкий, але почав танути – найближчі дні буде потепління;

морозна погода, а білки залишають свої гнізда і спускаються з дерев – до відлиги;

дим стелиться донизу – чекайте на негоду;0

в печі вогонь червоного кольору – прийде холоднеча;

в печі тріщать поліна – до холодної погоди.