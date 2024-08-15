15.08.2024 07:30 Рита Парфенова

15 серпня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 15 серпня в Україні відзначають День археолога.

15 серпня професійне свято відзначають археологи — люди, які вивчають наше минуле, проводячи розкопки та знаходячи артефакти існування давніх цивілізацій.

На всьому пострадянському просторі свято отримало офіційний статус лише в Україні – у 2008 році.

За однією з версій, традиція свята походить від експедиції 40-50-х років, керованої археологом-трипіллязнавцем - Т. С. Пассек, день народження якої 15 серпня.

Православні свята та прикмети дня

Після переходу на новоюліанський календар 1 вересня 2023 року віряни ПЦУ та УГКЦ святкують більшість церковних свят на 13 днів раніше. Стосується це й Успіння Пресвятої Богородиці, яке раніше припадало на 28 серпня, а тепер святкується 15 серпня. Віряни йдуть до церкви, щоб звернутися до Матері Божої з різними молитвами та проханнями, а ще освячують колоски і квіти.

Саме цього дня закінчується Успенський піст, який триває два тижні. Тому віряни накривають святковий стіл і вшановують важливе свято в колі найрідніших.

У давнину після Успіння Пресвятої Богородиці дівчата більше не займалися важкою фізичною працею. Також від цього дня розпочинався період весіль.

На саме свято віряни відвідують церкву, ставлять свічку біля ікони Божої Матері та моляться про здоров’я своїх близьких. Після богослужіння вдома обов’язково накривають святковий стіл з різними наїдками.

15 серпня, у день Успіння Пресвятої Богородиці, заборонено:

носити брудне і старе взуття;

грати весілля;

ображатися, сваритися;

важко працювати;

брати до рук гострі предмети;

ходити босоніж по траві;

розводити вогонь удома;

дівчатам до цього дня забороняється стригти волосся.

У народі часто говорили: “Яка погода на Успіння Богородиці — такою буде й осінь”.

Також цього дня

У 1498 році під час свого третього плавання Христофор Колумб відкрив Гренаду.



1519 – на місці індіанського рибальського села засновано місто Панама, назва якого в перекладі означає «багато риби».



1534 – у Парижі іспанським дворянином Ігнатієм Лойолою було засновано Товариство Ісуса, відоме згодом як чернечий Орден єзуїтів.



1659 – у Харкові відкрився перший щорічний ярмарок. Називалася вона Успенською та проходила на Миколаївській площі (нині пл. Конституції). Задовго до її відкриття всю площу забудовували тимчасовими дерев'яними лавками та балаганами. Успенський ярмарок був хіба що перевалочним пунктом, звідки сільськогосподарські продукти півдня Росії йшли у центральні промислові райони країни, а вироби центральних промислових районів і півночі – на південь. У 40-50-х роках XIX століття Успенський ярмарок став одним з найзначніших у країні.



1769 – народився Наполеон I Бонапарт, французький імператор.



1771 – народився Вальтер Скотт, шотландський письменник, автор романтичної саги про лицаря Айвенго.



1843 – У Копенгагені відкрито парк атракціонів Тіволі. Зараз парк є одним з найбільш відвідуваних у Скандинавії та третім у Європі, поступаючись паризькому Діснейленду та німецькому Європа-парку.



1848 – Уолдо Хенчетт із міста Сіракьюс (штат Нью-Йорк) запатентував найжахливішу в історії знаряддя тортур – зуболікарське крісло.



1877 - Томас Едісон написав листа президенту телеграфної компанії Піттсбурга, в якому доводив, що найкращим варіантом привітання при спілкуванні по телефону є слово "hello", яке у нас трансформувалося в "алло". Винахідник телефону Александер Белл пропонував свій варіант - слово ahoy, що використовується при зустрічі кораблів.



1892 – народився Луї де Бройль, французький фізик-теоретик, один із творців квантової механіки, Нобелівський лауреат.



1932 – під час розкопок у Ватикані було виявлено давньоримську «Тріумфальну дорогу».



1944 – народився Джанфранко Ферре, італійський модельєр.



1972 – народився Бен Еффлек, американський актор («Перл-Харбор», «Армагеддон», «Дівчина з Джерсі») та режисер («Місто злодіїв»).



1978 – народилася Лілія Подкопаєва, гордість вітчизняної гімнастики, абсолютна чемпіонка Олімпійських ігор 1996 року в Атланті.



1997 – в Україні засновано орден княгині Ольги.



2012 - помер Гаррі Гаррісон, американський письменник-фантаст, творець фантастичних серій "Сталевий щур", "Світ смерті", "Едем", "Білл, герой галактики" та інших.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Василь, Максим, Марія, Матвій, Олександр, Федір.



за Юліанським календарем: Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір.