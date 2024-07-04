Прогноз погоди у Харкові на 4 липня

Очікується переважно ясна погода, хоча вдень можливе короткочасне збільшення хмарності. Опади не прогнозуються.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
4 липня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер південно-східний, 7–12 м/с.
Температура повітря: вночі 19–21°, вдень 33–35°.
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Виявіть гнучкість та шукайте обхідні шляхи для досягнення цілей. Знайти альтернативні рішення сьогодні буде простіше, ніж зазвичай.
Очікується переважно ясна погода, хоча вдень можливе короткочасне збільшення хмарності. Опади не прогнозуються.
В Україні 4 липня відзначають День Нацполіції.
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