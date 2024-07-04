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04.07.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 4 липня

Очікується переважно ясна погода, хоча вдень можливе короткочасне збільшення хмарності. Опади не прогнозуються.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

4 липня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 19–21°, вдень 33–35°.

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Народні прикмети

  • велика кількість бджіл вказує на ранню зиму;
  • на деревах почало з'являтися жовте листя – осінь прийде рано;
  • якщо літає багато ос, значить взимку буде дуже холодно;
  • погода на Андрія вказує на погоду, яка буде 29 липня (на Калиника);
  • погано росте овес, можна не очікувати великого урожаю.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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