04.07.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 4 липня

Очікується переважно ясна погода, хоча вдень можливе короткочасне збільшення хмарності. Опади не прогнозуються.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

4 липня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 19–21°, вдень 33–35°.



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велика кількість бджіл вказує на ранню зиму;

на деревах почало з'являтися жовте листя – осінь прийде рано;

якщо літає багато ос, значить взимку буде дуже холодно;

погода на Андрія вказує на погоду, яка буде 29 липня (на Калиника);

погано росте овес, можна не очікувати великого урожаю.