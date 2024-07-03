03.07.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 3 липня

Протягом дня очікується похмура погода, лише ввечері небо проясниться. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

3 липня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 19–21°, вдень 34–36°.

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Народні прикмети

дощовий день – до похмурого серпня;

гарна погода – така ж затримається ще декілька тижнів;

скрізь літають зграї комарів та мошок – прийдешній тиждень буде спекотний;

павуки плетуть свою павутину – до гарної погоди;

в колодязях спадає вода – до сильної спеки;

пес мало їсть і багато спить – чекайте на негоду.