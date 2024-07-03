Прогноз погоди у Харкові на 3 липня

Протягом дня очікується похмура погода, лише ввечері небо проясниться. Опадів не передбачається.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
3 липня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер південно-східний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі 19–21°, вдень 34–36°.
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Романтика відійде на другий план, але день вдалий для налагодження сімейних стосунків та укладення шлюбів. Уникайте надмірної вимогливості, щоб уникнути конфліктів.
Протягом дня очікується похмура погода, лише ввечері небо проясниться. Опадів не передбачається.
3 липня – Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів.
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