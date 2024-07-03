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03.07.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 3 липня

Протягом дня очікується похмура погода, лише ввечері небо проясниться. Опадів не передбачається.

літо, чорнобривці, погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

3 липня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 19–21°, вдень 34–36°.

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Народні прикмети

  • дощовий день – до похмурого серпня;
  • гарна погода – така ж затримається ще декілька тижнів;
  • скрізь літають зграї комарів та мошок – прийдешній тиждень буде спекотний;
  • павуки плетуть свою павутину – до гарної погоди;
  • в колодязях спадає вода – до сильної спеки;
  • пес мало їсть і багато спить – чекайте на негоду.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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