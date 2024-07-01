Прогноз погоди у Харкові на 1 липня

Ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
1 липня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер східний, 5–10 м/с.
Температура повітря вночі 16–21, вдень 30–35.
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Сьогодні прагнення новизни може виявлятися у бажанні дізнатися щось нове чи спілкуватися і знайомитися. Звичні справи здаватимуться нудними, і суперечки можуть швидко розростатися.
Ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
Щорічно першого дня липня відзначається День архітектури України.
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