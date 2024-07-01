01.07.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 1 липня

Ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

1 липня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер східний, 5–10 м/с.

Температура повітря вночі 16–21, вдень 30–35.

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Народні прикмети

західний вітер приносить дощі;

на деревах з'явилося жовте листя, то до ранньої осені;

зірки дуже яскраво мерехтять на нічному небі, а вранці видно хмари – буде сильна гроза;

чути співи солов’я після Петрового дня – значить, зима настане лише через 30-40 днів після свята Покрови, а весь час до того буде досить тепло.