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28.06.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 28 червня

Сьогодні ранок буде безхмарним, але вже середини дня погода зміниться і стане похмурою до самого вечора. Опадів не передбачається.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

28 червня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 14–16°, вдень 26–28°.

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Народні прикмети

  • зранку йде дощ, а після нього є веселка – встановиться гарна погода;
  • дощовий день – сподівайтесь на ясну і теплу осінь;
  • голки будяка не колються, бо розм'якли – це ознака майбутнього дощу;
  • худоба збилася до купи – очікуйте на негоду;
  • стара кішка активно грається – перед дощовою погодою;
  • зозуля перестала кувати – зима буде ранньою;
  • багато шишок на сосні – очікуйте великий урожай ячменю;
  • чорниця почала дозрівати – час косити жито.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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