Прогноз погоди у Харкові на 28 червня

Сьогодні ранок буде безхмарним, але вже середини дня погода зміниться і стане похмурою до самого вечора. Опадів не передбачається.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
28 червня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі 14–16°, вдень 26–28°.
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День буде насиченим та непередбачуваним, важливо перевіряти інформацію, особливо у фінансових питаннях. Можливі нові перспективні знайомства та укладання контрактів.
Сьогодні ранок буде безхмарним, але вже середини дня погода зміниться і стане похмурою до самого вечора. Опадів не передбачається.
28 років тому року Верховна Рада України ухвалила нову Конституцію України – першу конституцію незалежної української держави.
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