28.06.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 28 червня

Сьогодні ранок буде безхмарним, але вже середини дня погода зміниться і стане похмурою до самого вечора. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

28 червня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 14–16°, вдень 26–28°.

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Народні прикмети

зранку йде дощ, а після нього є веселка – встановиться гарна погода;

дощовий день – сподівайтесь на ясну і теплу осінь;

голки будяка не колються, бо розм'якли – це ознака майбутнього дощу;

худоба збилася до купи – очікуйте на негоду;

стара кішка активно грається – перед дощовою погодою;

зозуля перестала кувати – зима буде ранньою;

багато шишок на сосні – очікуйте великий урожай ячменю;

чорниця почала дозрівати – час косити жито.