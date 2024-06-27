27.06.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 27 червня

Ранок буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

27 червня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 12–14°, вдень 24–26°.

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Народні прикмети

дощить – до бабиного літа буде сиро;

вранці квіти не розпустилися – чекайте на дощ;

багато бджіл літає – буде посуха;

стоїть ясна погода – таким літо буде.