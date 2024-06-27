Прогноз погоди у Харкові на 27 червня

Ранок буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
27 червня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі 12–14°, вдень 24–26°.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Сьогодні краще уникати революцій та ризикованих експериментів, дотримуючись перевірених шляхів. Це допоможе досягти успіху в будь-якій сфері життя.
Ранок буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
Починаючи з 2017 року, за рішенням ООН 27 червня відзначається нове свято – День мікро-, малих та середніх підприємств.
влажность:
давление:
ветер: