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22.06.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 22 червня

Днем на небі з'являються хмари, які розсіюються ввечері, не приносячи опадів.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

22 червня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-західний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 12–14°, вдень 26–28°.

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Народні прикмети

  • спекотний день – до сильних зимових морозів;
  • дощить цього дня – добре вродить зерно;
  • якщо над річкою стелиться туман, очікуйте негоди;
  • поява веселки на небі – попередження про майбутні дощі.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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