Прогноз погоди у Харкові на 22 червня

Днем на небі з'являються хмари, які розсіюються ввечері, не приносячи опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
22 червня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-західний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі 12–14°, вдень 26–28°.
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Сьогоднішній день сприятливий для творчості, самовираження та генерації нових ідей. Однак можливі емоційні потрясіння та затяжні з'ясування стосунків.
Днем на небі з'являються хмари, які розсіюються ввечері, не приносячи опадів.
22 червня в Україні відзначається День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни.
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