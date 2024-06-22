22.06.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 22 червня

Днем на небі з'являються хмари, які розсіюються ввечері, не приносячи опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

22 червня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-західний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 12–14°, вдень 26–28°.

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Народні прикмети

спекотний день – до сильних зимових морозів;

дощить цього дня – добре вродить зерно;

якщо над річкою стелиться туман, очікуйте негоди;

поява веселки на небі – попередження про майбутні дощі.