09.06.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 9 червня

У Харкові похмура погода у другій половині дня відступить, але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

9 червня очікується мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, вдень невеликий короткочасний дощ. Гроза.

Вітер західний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря вночі 15 - 17°, вдень 26 - 28º.

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Народні прикмети

коли вітер довго дує з одного боку, але раптово змінює напрямок, слід очікувати дощу;

якщо веселка з'являється на заході, варто чекати дощу, а якщо на сході – буде гарна погода;

часті блискавки в червні віщують добрий урожай зернових;

коли захід сонця чистий, це знак сухої погоди; якщо з'являється зелений промінь, наступний день буде сонячним;

якщо навколо мурашника багато мурах, очікується гарна погода.