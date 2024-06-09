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09.06.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 9 червня

У Харкові похмура погода у другій половині дня відступить, але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

9 червня очікується мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, вдень невеликий короткочасний дощ. Гроза.

Вітер західний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря вночі 15 - 17°, вдень 26 - 28º.

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Народні прикмети

  • коли вітер довго дує з одного боку, але раптово змінює напрямок, слід очікувати дощу;
  • якщо веселка з'являється на заході, варто чекати дощу, а якщо на сході – буде гарна погода;
  • часті блискавки в червні віщують добрий урожай зернових;
  • коли захід сонця чистий, це знак сухої погоди; якщо з'являється зелений промінь, наступний день буде сонячним;
  • якщо навколо мурашника багато мурах, очікується гарна погода.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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