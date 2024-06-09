Прогноз погоди у Харкові на 9 червня

У Харкові похмура погода у другій половині дня відступить, але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
9 червня очікується мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, вдень невеликий короткочасний дощ. Гроза.
Вітер західний, 7 - 12 м/с.
Температура повітря вночі 15 - 17°, вдень 26 - 28º.
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Сьогодні легше буде виконувати поточну роботу, скористайтеся цим, щоб розібрати завали. Рішучість доречна і в коханні – зірки орієнтовані на конкретний результат.
У Харкові похмура погода у другій половині дня відступить, але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами.
За традицією щодругої неділі червня відзначається День працівників легкої промисловості України.
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