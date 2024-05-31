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31.05.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 31 травня

У Харкові протягом дня сонце рідко з'являтиметься з-за хмар. Вранці в області можливий дощ, який припиниться ще в першій половині дня. Надалі опадів не очікується.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

31 травня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

Температура повітря: вночі 14–16°, вдень 27–29°.

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Народні прикмети

  • Пара від землі йде – до дощу;
  • Зозуля кує довго і без зупинки – чекайте на теплі дні;
  • дощить – буде багатий урожай;
  • роса швидко висохла – дощитиме;
  • погожий день вказує, що такою буде погода під час збирання хліба;
  • вранці сильний туман – до великого урожаю грибів;
  • увечері на траві роса – чекайте на спекотні дні.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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