31.05.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 31 травня

У Харкові протягом дня сонце рідко з'являтиметься з-за хмар. Вранці в області можливий дощ, який припиниться ще в першій половині дня. Надалі опадів не очікується.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

31 травня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

Температура повітря: вночі 14–16°, вдень 27–29°.

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Народні прикмети

Пара від землі йде – до дощу;

Зозуля кує довго і без зупинки – чекайте на теплі дні;

дощить – буде багатий урожай;

роса швидко висохла – дощитиме;

погожий день вказує, що такою буде погода під час збирання хліба;

вранці сильний туман – до великого урожаю грибів;

увечері на траві роса – чекайте на спекотні дні.