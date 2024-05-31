Прогноз погоди у Харкові на 31 травня

У Харкові протягом дня сонце рідко з'являтиметься з-за хмар. Вранці в області можливий дощ, який припиниться ще в першій половині дня. Надалі опадів не очікується.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
31 травня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.
Температура повітря: вночі 14–16°, вдень 27–29°.
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Сьогодні можливий вир емоцій, що може призвести до конфліктів. Намагайтеся уникати начальства та довіряйте інтуїції, а не логіці. Будьте обережні у справах і стримуйте раптові пориви.
У Харкові протягом дня сонце рідко з'являтиметься з-за хмар. Вранці в області можливий дощ, який припиниться ще в першій половині дня. Надалі опадів не очікується.
Всесвітня організація охорони здоров'я 1988 року оголосила 31 травня Всесвітнім днем без тютюну.
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