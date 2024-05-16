Прогноз погоди у Харкові на 16 травня

Ясна погода вранці у Харкові протримається недовго — вже вдень небо затягнеться хмарами, які залишатимуться до пізнього вечора. Опадів не очікується.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
16 травня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі 6 - 8° тепла, вдень 15 - 17°.
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Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня. Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.
Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця. Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай. Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.
День вдалий для трудових звершень та примноження багатств, тому не пропустіть свій шанс. Однак у цьому криється і певна каверза. Кидаючись грудьми на амбразуру, не переоцініть свої сили.
Ясна погода вранці у Харкові протримається недовго — вже вдень небо затягнеться хмарами, які залишатимуться до пізнього вечора. Опадів не очікується.
Вишивка вважається оберегом від негативу, є символом краси та міцного здоров'я, а також щасливої долі.
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