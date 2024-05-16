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16.05.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 16 травня

Ясна погода вранці у Харкові протримається недовго — вже вдень небо затягнеться хмарами, які залишатимуться до пізнього вечора. Опадів не очікується.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

16 травня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 6 - 8° тепла, вдень 15 - 17°.

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Народні прикмети

Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня.
Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.
Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця.
Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай.
Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.
  • Ранкова роса обіцяє гарний урожай огірків.
  • Якщо роси немає, найближчим часом піде дощ.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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