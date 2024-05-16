16.05.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 16 травня

Ясна погода вранці у Харкові протримається недовго — вже вдень небо затягнеться хмарами, які залишатимуться до пізнього вечора. Опадів не очікується.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

16 травня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 6 - 8° тепла, вдень 15 - 17°.

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Якщо роси немає, найближчим часом піде дощ.