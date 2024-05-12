12.05.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 12 травня

Сьогодні в Харкові очікується ясне небо зранку, але вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Очікується безопадна погода.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

12 травня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 1–6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0–5°, вдень 11–16° тепла.

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Народні прикмети

Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня. Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.

Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця. Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай. Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.

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Наші пращури помітили, що ясний схід сонця у цей день обіцяє хороше літо.

Якщо горобина зацвіла пізно, то буде пізня осінь.