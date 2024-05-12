Прогноз погоди у Харкові на 12 травня

Сьогодні в Харкові очікується ясне небо зранку, але вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Очікується безопадна погода.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
12 травня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі 1–6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0–5°, вдень 11–16° тепла.
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Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня. Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.
Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця. Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай. Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.
Відмінний час для прийняття рішень та ділових переговорів. День відкриває усі можливості для успіху.
Сьогодні в Харкові очікується ясне небо зранку, але вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Очікується безопадна погода.
У другу неділю травня багато країн, зокрема Україна, відзначають День матері.
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