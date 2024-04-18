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18.04.2024  06:00   Віталій Хінєвіч

Прогноз погоди у Харкові на 18 квітня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Ввечері очікується дрібний дощ.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
18 квітня вітер буде південний, 2,9 м/с.
 
Температура повітря: вночі 13° тепла, вдень 20–21°.
 

Народні прикмети:

  • До цього часу ще ймовірні морози, але після влада зими вже втрачена на довгий час.
  • У цей день приходить перше справжнє тепло і прокидаються цвіркуни.

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Тэги:  погода, харків
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