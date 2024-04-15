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15.04.2024  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 15 квітня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний дощ вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

15 квітня вітер буде західний, 6,0 м/с.
 
Температура повітря: вночі 13° тепла, вдень 17–19°.
 

Народні прикмети:

  • До середини квітня закінчувались зимові припаси. У народі говорили: «Нічого немає, ні кришки, ні зерна, ні краплі». 
  • Наші пращури вважали: якщо у цей день весняні води течуть повільно, лід тоне, значить, буде тяжко людям цього року.

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Тэги:  погода, харків
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