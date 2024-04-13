13.04.2024 06:00 Віталій Хінєвіч

Прогноз погоди у Харкові на 13 квітня

День буде хмарним - з самого ранку у Харкові небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

13 квітня вітер буде північно-західний, 2,2 м/с.

Температура повітря: вночі 8° тепла, вдень 18–19°.

Народні прикмети:

Наші пращури продовжували спостерігати за перелітними птахами і робити висновки про майбутню погоду. Якщо перелітні птахи хохляться, то хорошої погоди не чекай; після прильоту довго не щебечуть - на холод; раптово замовкли - до грози.

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