Прогноз погоди у Харкові на 13 квітня

День буде хмарним - з самого ранку у Харкові небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Без опадів.
День вдалий для творчості та вирішення завдань. Подолання лінощів може бути важким, але справи будуть легко йти, якщо ви розгойдуєтеся.
День буде хмарним - з самого ранку у Харкові небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Без опадів.
Щорічно 13 квітня відзначається Всесвітній день рок-н-ролу – свято однодумців, для яких рок-н-рол став не лише музикою, а стилем та способом життя.
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