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13.04.2024  06:00   Віталій Хінєвіч

Прогноз погоди у Харкові на 13 квітня

День буде хмарним - з самого ранку у Харкові небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Без опадів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
13 квітня вітер буде північно-західний, 2,2 м/с.
 
Температура повітря: вночі 8° тепла, вдень 18–19°.
 

Народні прикмети:

 
Наші пращури продовжували спостерігати за перелітними птахами і робити висновки про майбутню погоду. Якщо перелітні птахи хохляться, то хорошої погоди не чекай; після прильоту довго не щебечуть - на холод; раптово замовкли - до грози.
 
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Тэги:  погода, харків
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