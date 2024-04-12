12 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

12 квітня весь світ відзначає День авіації та космонавтики – пам'ятну дату, присвячену першому польоту людини в космос.
А в Україні щороку 12 квітня відзначається День працівників ракетно-космічної галузі України. Це професійне свято встановлено у 1997 році «…ураховуючи значний внесок працівників ракетно-космічної галузі України у наукові дослідження, створення сучасної ракетно-космічної техніки та впровадження високих космічних технологій в народне господарство…».
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1833 – житель Нью-Йорка Чарльз Гейлор запатентував перший у США пожежостійкий сейф. Конструкція складалася з двох залізних шаф, одна з яких була поміщена в іншу. Між ними було зроблено повітряний зазор. Винаходу було дано назву «Саламандрова шафа». Вважалося, що саме саламандра має здатність виходити неушкодженою з вогню.
1933 – народилася Монтсеррат Кабальє, іспанська співачка (сопрано). Прославилася в партії Норми (Норма Белліні).
1939 - Джон Рой з Уїла, гр. Ессекс, Великобританія, почав відрощувати вуса, і 12 квітня 1976 р. вони мали найбільший розмах - 1.89 м, виявившись найдовшими в англійців. Однак у 1984 році, приймаючи ванну, він випадково сів на вус і втратив 42 см. Щоб вирівняти вуса, йому довелося підрізати і другий.
1954 – гурт Comets записав вініл з піснею Rock around the clock. Основна частина музикознавців вважають саме цю дату днем народження рок-н-ролу.
1956 – народився Енді Гарсіа, американський актор та режисер кубинського походження.
1971 – народилася Шеннен Догерті, американська актриса.
1979 – народився Клер Дейнс, американська кіноактриса («Зоряний пил», «Ромео + Джульєтта»).
1981 – відбувся висновок на орбіту першого багаторазового транспортного космічного корабля «Колумбія» із космонавтами Янгом та Кріппеном (США).
1988 – у США оформлений перший у країні патент на генетично вирощену тварину. Онкомиш, створена вченими Гарвардського університету, у віці шести тижнів починала хворіти на рак. Таким чином, вчені вивели «сировинну базу» для дослідів, яка не потребує щеплення раку вручну.
1992 – Під Парижем відкрився "Євро-Діснейленд".
1994 - вперше була запущена в дію програма з розсилки спаму. З її допомогою подружня адвокатська фірма Canter & Siegel з Арізони розіслала свою рекламу відразу 10 тисячам користувачів. Перша реакція «споживача» була вкрай негативною, проте власники інших бізнесів зважати на неї не стали, і настала епоха мегаспаму.
1994 – народилася Сірша Ронан, ірландська актриса («Спокута», «Мили кістки», «Ханна. Досконала зброя», «Гостя»).
2005 – Intel розпочала постачання двоядерних процесорів Pentium 4 Extreme Edition 840.
2014 – захоплення міського управління МВС у місті Слов'янськ російським диверсійним загоном під керівництвом Ігоря «Стрєлкова» Гіркіна.
за Новоюліанським календарем: Василь, Давид, Іван, Марфа, Марія, Сергій.
за Юліанським календарем: Захар, Іван.
Мобільний та емоційний день. Будьте активними, але обережними у спілкуванні. Справи можуть бути продуктивними, але варто уникати конфліктів.
У Харкові ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. Без опадів.
12 квітня весь світ відзначає День авіації та космонавтики – пам'ятну дату, присвячену першому польоту людини в космос.
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