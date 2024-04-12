    
Главная Цього дня День в історії 12 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня
12.04.2024  07:30   Рита Парфенова

12 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

12 квітня весь світ відзначає День авіації та космонавтики – пам'ятну дату, присвячену першому польоту людини в космос.

Всесвітній день авіації та космонавтики: 12 квітня

А в Україні щороку 12 квітня відзначається День працівників ракетно-космічної галузі України. Це професійне свято встановлено у 1997 році «…ураховуючи значний внесок працівників ракетно-космічної галузі України у наукові дослідження, створення сучасної ракетно-космічної техніки та впровадження високих космічних технологій в народне господарство…».

***

12 квітня в Україні відзначають День скаута. Вже у 1895-1900 роках у Кам’янець-Подільській бурсі діяла таємна юнацька організація «Запорізька Січ», яка віддавала велику увагу фізичному вдосконаленню учасників та носила імена історичних особистостей. Кожен відділ мав свої намети, виготовлені з гілок, соломи та кукурудзяних стебел. Учасники носили на шапці гілочку дуба, берези, калини чи тополі, присвоєну їхньому осередку.

Початок скаутського руху у світі вважається 1907 роком, коли генерал-лейтенант британської армії Роберт Баден-Пауелл провів перший скаутський табір на острові Браунсі в Англії. Він сформував основні принципи скаутингу та опублікував їх у своїй книзі «Скаутинг для хлопчиків». У 1909-1911 роках книгу переклали українською мовою, а також розробили систему випробувань для юних скаутів. 12 квітня 1912 року 40 осіб склали випробування на ступінь «учасника» та присягнули на вірність Богу та Україні, що вважається офіційною датою заснування українського скаутингу - «Пласту».

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять преподобного Василя, сповідника, єпископа Парійського.

За Юліанським календарем, 12 квітня православна церква вшановує пам’ять преподобного Іоанна Лествичника, богослова, філософа, ігумена Синайського монастиря.

Наші предки випікали спеціальне обрядове печиво, відоме як "драбинка", і роздавали його всім членам родини. Це печиво вважалося символом здоров'я на весь рік.

Також цього дня рекомендується завершити всі невиконані справи. Крім того, це відмінний час для подорожей, оскільки дорога обіцяє бути легкою.

Що не можна робити 12 квітня

  • розповідати сон, який наснився у ніч проти 12 квітня. Вважається, що сновидіння здійсниться за тиждень;
  • влаштовувати сварки;
  • брати і давати позику.

Також цього дня

1833 – житель Нью-Йорка Чарльз Гейлор запатентував перший у США пожежостійкий сейф. Конструкція складалася з двох залізних шаф, одна з яких була поміщена в іншу. Між ними було зроблено повітряний зазор. Винаходу було дано назву «Саламандрова шафа». Вважалося, що саме саламандра має здатність виходити неушкодженою з вогню.

1933 – народилася Монтсеррат Кабальє, іспанська співачка (сопрано). Прославилася в партії Норми (Норма Белліні).

1939 - Джон Рой з Уїла, гр. Ессекс, Великобританія, почав відрощувати вуса, і 12 квітня 1976 р. вони мали найбільший розмах - 1.89 м, виявившись найдовшими в англійців. Однак у 1984 році, приймаючи ванну, він випадково сів на вус і втратив 42 см. Щоб вирівняти вуса, йому довелося підрізати і другий.

1954 – гурт Comets записав вініл з піснею Rock around the clock. Основна частина музикознавців вважають саме цю дату днем народження рок-н-ролу.

1956 – народився Енді Гарсіа, американський актор та режисер кубинського походження.

1971 – народилася Шеннен Догерті, американська актриса.

1979 – народився Клер Дейнс, американська кіноактриса («Зоряний пил», «Ромео + Джульєтта»).

1981 – відбувся висновок на орбіту першого багаторазового транспортного космічного корабля «Колумбія» із космонавтами Янгом та Кріппеном (США).

1988 – у США оформлений перший у країні патент на генетично вирощену тварину. Онкомиш, створена вченими Гарвардського університету, у віці шести тижнів починала хворіти на рак. Таким чином, вчені вивели «сировинну базу» для дослідів, яка не потребує щеплення раку вручну.

1992 – Під Парижем відкрився "Євро-Діснейленд".

1994 - вперше була запущена в дію програма з розсилки спаму. З її допомогою подружня адвокатська фірма Canter & Siegel з Арізони розіслала свою рекламу відразу 10 тисячам користувачів. Перша реакція «споживача» була вкрай негативною, проте власники інших бізнесів зважати на неї не стали, і настала епоха мегаспаму.

1994 – народилася Сірша Ронан, ірландська актриса («Спокута», «Мили кістки», «Ханна. Досконала зброя», «Гостя»).

2005 – Intel розпочала постачання двоядерних процесорів Pentium 4 Extreme Edition 840.

2014 – захоплення міського управління МВС у місті Слов'янськ російським диверсійним загоном під керівництвом Ігоря «Стрєлкова» Гіркіна.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Василь, Давид, Іван, Марфа, Марія, Сергій.

за Юліанським календарем: Захар, Іван.

Тэги:  свято, календар, харків, день в історії, прикмети, традиції, заборони, іменинники
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.04 День в історії 11 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня 10.04 День в історії 10 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня 09.04 День в історії 9 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 