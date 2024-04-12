12 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

12 квітня в Україні відзначають День скаута. Вже у 1895-1900 роках у Кам’янець-Подільській бурсі діяла таємна юнацька організація «Запорізька Січ», яка віддавала велику увагу фізичному вдосконаленню учасників та носила імена історичних особистостей. Кожен відділ мав свої намети, виготовлені з гілок, соломи та кукурудзяних стебел. Учасники носили на шапці гілочку дуба, берези, калини чи тополі, присвоєну їхньому осередку.

Початок скаутського руху у світі вважається 1907 роком, коли генерал-лейтенант британської армії Роберт Баден-Пауелл провів перший скаутський табір на острові Браунсі в Англії. Він сформував основні принципи скаутингу та опублікував їх у своїй книзі «Скаутинг для хлопчиків». У 1909-1911 роках книгу переклали українською мовою, а також розробили систему випробувань для юних скаутів. 12 квітня 1912 року 40 осіб склали випробування на ступінь «учасника» та присягнули на вірність Богу та Україні, що вважається офіційною датою заснування українського скаутингу - «Пласту».

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять преподобного Василя, сповідника, єпископа Парійського.



За Юліанським календарем, 12 квітня православна церква вшановує пам’ять преподобного Іоанна Лествичника, богослова, філософа, ігумена Синайського монастиря.



Наші предки випікали спеціальне обрядове печиво, відоме як "драбинка", і роздавали його всім членам родини. Це печиво вважалося символом здоров'я на весь рік.



Також цього дня рекомендується завершити всі невиконані справи. Крім того, це відмінний час для подорожей, оскільки дорога обіцяє бути легкою.

Що не можна робити 12 квітня