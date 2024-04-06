06.04.2024 06:00 Віталій Хінєвіч

Прогноз погоди у Харкові на 6 квітня

Небо у Харкові цього дня буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний дощ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

6 квітня вітер буде південний, 1,7 м/с.

Температура повітря: вночі 4° тепла, вдень 13–16°.

Народні прикмети:

у давнину примітили: якщо ніч тепла – весна дружна буде;

якщо зійде до цього дня сніг, значить, назовсім, якщо ні – пролежить ще тиждень.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram