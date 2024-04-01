01.04.2024 07:30 Рита Парфенова

1 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Звичай веселитися, жартувати та обманювати один одного саме 1 квітня існує у дуже багатьох країнах.





Вважається, що цей звичай уперше виник у Франції. Але ще давні римляни відзначали 17 лютого «свято безглуздих».



Деякі переконані в тому, що ця традиція зародилася в давній Індії, жителі якої 31 березня відзначають «День жартів».



Ісландські саги свідчать, що звичай обманювати 1 квітня було введено богами на згадку про Скадеї, дочки Тіасса.



Ще за однією версією, звичай жартувати 1 квітня пов'язаний із перенесенням нового року. До другої половини XVI століття європейський новий рік розпочинався наприкінці березня. До цієї події готувалися, ходили один до одного у гості, дарували подарунки. Сама зустріч Нового року відбувалася 1 квітня. Пізніше, за указом французького короля, початок року офіційно стали відзначати 1 січня, але багато підданих продовжували святкувати 1 квітня. Щоб вижити старі традиції, їх почали називати «першоквітневими дурнями», стало модним їх розігрувати та висміювати.



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А ще сьогодні – Міжнародний день птахів. Зазначається у зв'язку з укладанням 1906 року Міжнародної конвенції з охорони пернатих. Це свято виникло у США 1894 року. Незабаром свято, що набуло популярності завдяки ЗМІ, почало масово проводитися у всіх штатах, а потім прийшло до Європи. Дата проведення обрана не випадково: якраз у цей час із теплих країв повертаються пернаті. Дорослі та діти у цей день упорядковують житла водоплавних птахів, вивішують нові годівниці та шпаківні. Нагадаємо, що у другі вихідні травня відзначається ще одне дуже відоме «пташине» свято — Всесвітній день мігруючих птахів.



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1 квітня відзначається неофіційне, відоме переважно у колах спеціалістів-виробників, а також шанувальників одного з міцних алкогольних напоїв свято – День народження коньяку.



Коньяк є міцним алкогольним напоєм, різновидом бренді, тобто винним дистилятом, що виробляється за суворою технологією з певних сортів винограду в конкретній місцевості.



Назва "Cognac" французького походження і вказує на найменування містечка та місцевості (регіону) в якій він розташований. Саме тут і тільки тут виготовляється цей знаменитий алкогольний напій. Напис на пляшках «коньяк» свідчить про те, що вміст не має відношення до справжнього напою, оскільки законодавством Франції та суворими регламентами виробників цієї країни чітко прописані вимоги до виготовлення цього алкогольного напою. До того ж найменші відхилення від технології вирощування сорту винограду, процесу виробництва, зберігання та розливу можуть позбавити виробника ліцензії.



У цих регламентах прихована і дата, що вважається Днем народження коньяку. Пов'язана вона з тим, що все заготовлене для виробництва коньяку і молоде виноградне вино, що перебродило за зиму, повинне бути розлите по бочках до 1 квітня. Зумовлена ця дата також специфікою виробничого процесу, оскільки настання весняного потепління та мінливість весняної погоди в цьому регіоні Франції можуть негативно вплинути на смакові якості напою, що порушить технологію виробництва коньяку. З цього моменту (1 квітня) починається відлік віку чи витримки коньяку. Ці регламенти було затверджено у Франції вперше 1909 року, після чого неодноразово доповнювалися.

Прикмети дня

Першого квітня наші язичницькі предки справляли одне цікаве свято. Швидше, навіть не свято, а якийсь рубіж. Цей день вважався Днем пробудження будинкового. Стародавні слов'яни вірили, що на зиму, він, подібно до багатьох тварин і духів, впадав у сплячку і прокидався лише зрідка, щоб зробити необхідну роботу по дому.



Звичайно, наш далекий предок намагався умаслити невдоволеного будинкового кашкою, молочком та хлібом, але, як відомо, до хліба обов'язково повинні додаватись і видовища. Такими видовищами для духу, що прокинувся, ставали повсюдні гуляння, жарти, сміх людей у будинку, які розігрували один одного весь день. Згодом, про зустріч весни, та умощування будинкового першого квітня забули, але традиція жартувати, розігрувати та обманювати цього дня залишилася. Як лишилася приказка: першого квітня нікому не вірять.

Також цього дня

У 1748 почалися розкопки давньоримського міста Помпеї, що стало жертвою виверження Везувію.



1778 – нью-орлеанський бізнесмен Олівер Поллак (англ. Oliver Pollock) вигадав знак долара – $.



1875 - англійська "Таймс" стає першою у світі газетою, що опублікувала тижневий прогноз погоди.



1889 - у Чикаго з'явилася у продажу перша посудомийна машина, створена Джозефін Кокрейн.



1890 – бельгійський емігрант Шарль ван Деполь отримав у США патент на перший тролейбус.



1920 – народився Тосіро Міфуне, головний самурай японського кіно. Свої зіркові ролі зіграв у картинах Акіри Куросави.



1924 – Антуан де Сент-Екзюпері опублікував своє перше оповідання «Льотчик».



1930 – після прем'єри фільму «Блакитний янгол» зійшла зірка Марлен Дітріх.



1940 – у Нью-Джерсі вперше демонструється електронний мікроскоп.



1976 – Стів Джобс та Стів Возняк засновують Apple Computer Company.



2004 – Федеральним управлінням авіації США було видано найпершу у світі ліцензію для здійснення польотів на орбіту — для приватного керованого космічного корабля «SpaceShipOne».



2004 – відкрилася пошта Gmail від Google.



2022 – Київська область була повністю звільнена від російський окупантів.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Іван, Макар, Марія, Сергій, Юхим.

за Юліанським календарем: Дарія, Дмитро, Іван, Інокентій, Софія.