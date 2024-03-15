15.03.2024 07:30 Рита Парфенова

15 березня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно у річницю виступу президента США Джона Ф. Кеннеді у Конгресі у 1961 році відзначається День захисту прав споживачів.





У виступі президента було сформульовано чотири основні права споживача:

право на безпеку,

право на інформацію,

право на вибір та

право бути почутим.

Пізніше до них додалися ще чотири:

право на відшкодування збитків,

право на споживчу освіту,

декларація про задоволення базових потреб,

право на здорове довкілля.

Вперше День відзначався 15 березня 1983 року, коли його було закріплено у міжнародному календарі святкових дат як Всесвітній день захисту прав споживачів.



І з того часу проводиться щорічно, причому заходи Дня щороку присвячені певній темі, що визначається Всесвітньою організацією спілок споживачів.

Україна ухвалила Закон «Про захист прав споживачів» у 1991 році. Водночас створили Державну інспекцію з питань захисту прав споживачів, яка у 1992 році набула статусу Державного комітету України у справах захисту прав споживачів.



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Міжнародний день захисту дитинчат тюленів відзначається щорічно 15 березня у багатьох країнах світу, його було встановлено за ініціативою Міжнародного Фонду Захисту Тварин IFAW.



Дитинчата гренландського тюленя є об'єктом полювання вже багато десятиліть, насамперед через своє прекрасне хутро. Саме попит на це хутро, найчастіше продиктований модними віяннями, а не нагальною необхідністю, штовхає людину на знищення цих звірків у величезній кількості. Ще кілька років тому його можна було легально продати в Європі, Росії, Китаї та багатьох інших країнах.



Гренландські тюлені живуть у Північній Атлантиці, Білому, Баренцевому, Карському та Гренландському морях. Одинадцять місяців тюлениха виношує дитинча, а навесні дорослі самки та самці на кілька тижнів піднімаються на лід із моря, щоб там з'явилося їхнє потомство – чарівні та беззахисні дитинча.



Близько двох тижнів після народження, поки самка годує молоком, хутро залишається білим. Саме через це хутро щороку десятки тисяч дитинчат тюленів і гинуть, причому їхнє вбивство відбувається дуже жорстоко: їх забивають на смерть залізними кийками. За жорстокістю, варварством та кількістю вбивств, даному промислу немає рівних. А до кінця 20 століття комерційне полювання на дитинчат гренландського тюленя поставило цей вид тварин на межу зникнення.



Одним із перших виступив проти винищення дитинчат тюленів в Міжнародний фонд захисту тварин IFAW, який і привернув до цієї проблеми широку громадську увагу. До захисників приєднувалися все нові й нові люди, які не могли байдуже ставитися до варварського та безглуздого промислу.



Щорічно у березні по всьому світу організовувалися тисячні демонстрації та пікети. Завдяки цій активній діяльності, влада багатьох країн світу була змушена вживати економічних заходів, які робили промисел дитинчат тюленів невигідним.



А починаючи з 1986 року, імпорт та продаж хутра дитинчат тюленів у США, Мексиці та країнах Європи було взагалі повністю заборонено. Сьогодні в країнах Євросоюзу навіть вважається ознакою поганого тону поява у громадських місцях у верхньому одязі з хутра дитинчат тюленів.

Прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять мученика Агапія і з ним семи мучеників: Пуллія, Тимолая, Ромила, двох Олександрів і двох Діонісіїв.

У народі день називали Лісовим доглядом. Наші пращури намагалися з ще більшою повагою ставитися до лісу та його мешканців, ходили в ліс, щоб поклонитися деревам на знак подяки, оскільки деревина в давнину мала широке застосування в побуті.

Що не можна робити 15 березня

мити голову, інакше на вас чекатиме розлука з кимось із близьких;

викидати сміття та перебирати речі, щоб не спричинити незаплановані витрати;

відмовляти, якщо просять допомоги.

За Юліанським календарем, 15 березня православна церква вшановує пам’ять преподобномученика Феодота Киринейського, який більшу частину свого життя жив на Кіпрі.

В народі свять називається Федот-Вітронос.



На Федота зазвичай були сильні вітри. Якщо в цей час ще лежав сніг, наші пращури проводили різні ритуали, щоб скоріше прогнати зиму. Вони струшували сніг із дахів та дерев.



У Федотів день городники сіють на розсаду насіння помідорів, перців, ранньої білокачанної, цвітної та брюссельської капусти.



Згідно з повір’ям, на Федота Вітроноса дуже легко підхопити застуду. Тому є прикмета, що краще в цей день нікуди з дому без особливої потреби не виходити. Цього дня варто молитися й просити здоров'я для рідних і близьких.

Що не можна робити 15 березня

сваритись, веселитись та вживати алкоголь;

багато працювати, особливо виконувати важкі справи по дому;

дивитися на вечірнє небо. Якщо побачите падаючу зірку, це до тяжкої хвороби і навіть смерті;

розпалювати в домі вогонь, тож романтичну вечерю при свічках краще відкласти;

під забороною покупка одягу і штопання шкарпеток - так можна зашити своє щастя;

вагітним в цей день краще не обіймати чужих дітей, інакше власна дитина буде часто хворіти.

Також цього дня

У 1493 році два з трьох кораблів першої експедиції Колумба повернулися до Іспанії, привезши до Європи перших індіанців.



1813 – народився Джон Сноу, англійський лікар, який першим використовував ефір як анестезуючу речовину.



1854 – народився Еміль фон Берінг, німецький мікробіолог та імунолог. Запропонував протиправцеву та протидифтерійну антитоксичні сироватки, розробив спосіб активної імунізації проти дифтерії. Перший Нобелівський лауреат у галузі фізіології та медицини (1901).



1892 – американський винахідник Джесс Рено запатентував ескалатор.



1892 – бізнесмен Джон Холдінг, власник броварні та готелю, заснував у своєму рідному місті клуб «Ліверпуль».



1906 - була зареєстрована компанія "Роллс-Ройс".



1927 – розпочалося будівництво ДніпроГЕСу.



1932 – народився Єжи Гофман, польський режисер та сценарист.



1933 – Гітлер проголосив Німеччину Третім рейхом; він заборонив ліві газети та кошерну їжу. Нова імперія, на його оптимістичну думку, була спадкоємицею Священної Римської імперії німецької нації та кайзерівської Німеччини і мала проіснувати тисячу років.



1938 – у Саудівській Аравії виявили першу нафту.



1939 – сейм Карпатської України проголосив державну незалежність та прийняв конституцію, в якій визначив державною мовою українську, державним прапором – синьо-жовтий прапор, гербом – зображення ведмедя із синьо-жовтими смугами та тризубом, а гімном – «Ще не вмерла Україна».



1943 – народився Девід Кроненберг, канадсько-американський кінорежисер («Муха», «Мертва зона»), сценарист, продюсер та актор.



1962 – народився Теренс Тренті д'Арбі, американський поп-співак.



1968 – народилася Сабріна, італійська поп-співачка.



1973 – французький актор Луї де Фюнес удостоюється звання Лицар почесного легіону.



1975 – народилася Єва Лонгорія, американська актриса, модель та ресторатор, найбільш відома роллю Габріель Соліс у серіалі «Відчайдушні домогосподарки».



1985 – зареєстровано перший домен у зоні .com (symbolics.com).



1997 – американцю з Брейдентона (шт. Флорида) повертають забутий ним у телефонній будці гаманець, доклавши записку з вибаченнями, що зробили це лише через 30 років.



1998 – в Іспанії сформований найбільший у світі оркестр барабанщиків – із 1700 музикантів.

2004 – Євросоюз схвалив висновки комісії щодо порушення корпорацією Microsoft антимонопольного законодавства.



2005 – в Єрусалимі було відкрито новий Музей історії Голокосту Яд Вашем.

2006 – створено Раду ООН з прав людини.

2011 – заворушеннями в Дамаску та Алеппо почалася громадянська війна в Сирії.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Денис, Еммануїл, Михайло, Олександр, Олексій, Тимофій.



за Юліанським календарем: Арсеній, Богдан, Йосип, Микола, Сава, Федот.