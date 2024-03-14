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14.03.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 14 березня

Протягом усього дня у Харкові очікується хмарна погода. Вранці і вдень не передбачається опадів. Увечері можливий невеликий дощ зі снігом.

прогноз погоди

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

14 березня очікується хмарна погода з проясненнями. Невеликі опади (мокрий сніг, дощ). Вночі слабке налипання мокрого снігу, слабка ожеледь.     

Вітер південно–східний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 0–2° морозу, вдень 4–6° тепла.

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Народні прикмети

  • По погоді цього дня судять про те, яким буде майбутнє літо.
  • Якщо граки прилетіли до 14 березня – літо буде мокре, а сніг зійде рано.
  • Якщо 14 березня йде сніг з дощем і дме теплий вітер, отже літо буде мокре; а мороз і вітер з півночі – до літа холодного.
  • Сніг сповіщає пр гарний урожай грибів.
  • Завірюха обіцяє затяжну весну та неврожай.
Тэги:  харків, прогноз погоди, погода
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