Прогноз погоди у Харкові на 14 березня

Протягом усього дня у Харкові очікується хмарна погода. Вранці і вдень не передбачається опадів. Увечері можливий невеликий дощ зі снігом.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
14 березня очікується хмарна погода з проясненнями. Невеликі опади (мокрий сніг, дощ). Вночі слабке налипання мокрого снігу, слабка ожеледь.
Вітер південно–східний, 7–12 м/с.
Температура повітря: вночі 0–2° морозу, вдень 4–6° тепла.
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Протягом усього дня у Харкові очікується хмарна погода. Вранці і вдень не передбачається опадів. Увечері можливий невеликий дощ зі снігом.
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