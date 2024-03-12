Прогноз погоди у Харкові на 12 березня

У Харкові сьогодні очікується зміна погодних умов: від ясного неба вранці до хмарної погоди протягом дня. Опадів не передбачається.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
12 березня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно-східний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі 7–9° морозу, вдень 5–7° тепла.
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Дивовижний день, коли емоції буквально зашкалюють, і пристрасть може спалахнути будь-якої миті. Можливі нові романтичні знайомства.
У Харкові сьогодні очікується зміна погодних умов: від ясного неба вранці до хмарної погоди протягом дня. Опадів не передбачається.
12 березня 2008 року вперше відзначався Всесвітній день проти кіберцензури.
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