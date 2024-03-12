12.03.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 12 березня

У Харкові сьогодні очікується зміна погодних умов: від ясного неба вранці до хмарної погоди протягом дня. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

12 березня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південно-східний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 7–9° морозу, вдень 5–7° тепла.

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Народні прикмети

Говорили, що цього дня «березень дорогу рушить, але в'язне у заметі», «і тане, і мерзне».

Якщо бував дощ, то очікували й мокрого літа.

А якщо дув південний вітер, і на вулиці була капель, то літо обіцяло бути теплим.