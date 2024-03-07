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07.03.2024  07:30   Рита Парфенова

7 березня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 7 березня у всьому світі відзначають День народження телефону.

Олександр Белл та перший телефон
Олександр Белл та перший телефон

Цього дня у 1876 році американський вчений Олександр Белл отримав патент на перший телефонний апарат, який був покращеною версією телеграфу.

Белл вперше представив своє винахід на Всесвітній виставці у Філадельфії. У 1881 році він привіз пристрій для передачі звуків на відстані на Міжнародну електричну виставку в Парижі. Телефон викликав великий інтерес: бажаючі випробувати перший телефон у дії вишикувалися в довгі черги до апарату. Після цієї виставки почалася тріумфальна ера телефону у всьому світі, і колеги Белла постійно вдосконалювали телефонні апарати та зв'язок.

Спочатку абонентів з'єднували телефоністки, але на початку ХХ століття з'явився комутатор. У наш час усі ці концепції є давно минулими, і телефон більше не прив'язаний до конкретного місця. Це стало можливим завдяки нескінченній праці дослідників.

Також цього дня

У 321 році за указом римського імператора Костянтина неділя була оголошена вихідним днем.

1573 – Іван Федоров заснував у Львові першу друкарню.

1657 – французький король Людовік XIV забороняє продаж спиртного індіанцям Америки.

1824 – 12-річний Ференц Ліст уперше виступив із концертом у Парижі. Успіх був приголомшливим. Аркуш почав складати музику у вісім років, а з дев'яти він уже виступав з концертами на батьківщині, у Відні та Німеччині.

1875 – народився Моріс Равель, французький композитор («Болеро», «Дафніс та Хлоя», «Циганка, «Гра води»).

1908 - мер Цинциннаті, Марк Брейт, виступаючи перед міською радою, заявив, що "жінки фізично не здатні керувати автомобілем".

1924 – народився Кобо Абе (справжнє ім'я Абе Кіміфуса), японський письменник («Жінка в пісках»).

1932 – народився Володимир Дахно (пом. 2006), радянський та український художник-мультиплікатор, режисер, сценарист, творець серії мультфільмів про козаків.

1933 – в Атлантік-Сіті Чарльзом Дарроу було винайдено гру «Монополія».

1960 – народився Іван Лендл, американський тенісист чеського походження. Вісім разів вигравав турніри Великого Шолома, з них по три рази у США та у Франції.

1971 – народилася Рейчел Вайс, британська актриса («Мумія», «Відданий садівник», «Фонтан»).

1971 – народився Меттью Вон, британський режисер (Зоряний пил, Люди Ікс: Перший клас, Листковий торт, Піпець).

1973 – з конвейєра Харківського велозаводу зійшов 15-мільйонний велосипед.

1976 – у Музеї воскових постатей мадам Тюссо з'явився двійник Елтона Джона.

1992 – відбувся прем'єрний показ аніме-серіалу "Сейлор Мун".

1997 - журнал "Nature" повідомив, що вчені з Рослінського інституту в Единбурзі (Шотландія) відтворили ягня без участі статевих клітин барана. На світ з'явилася клонована вівця Доллі.

2003 – у Києві підписано «Протокол про створення Групи високого рівня» (ГВУ).

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Анна, Антоніна, Василь, Еміль, Євген, Євдокія, Катерина, Ксенія, Лаврентій, Марія, Микола, Мотрона, Надія, Нестор, Ніл, Оксана, Омелян, Павло.
за Юліанським календарем: Андрій, Аріна, Афанасій, Варвара, Віктор, Володимир, Вольдемар, Єлизавета, Іван, Ірина, Йосип, Микола, Михайло, Парасковія, Сергій, Степан, Теодор, Федір, Пилип, Ян.

Тэги:  свято, календар, харків, день в історії, прикмети, традиції, заборони, іменинники
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