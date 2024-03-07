7 березня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Белл вперше представив своє винахід на Всесвітній виставці у Філадельфії. У 1881 році він привіз пристрій для передачі звуків на відстані на Міжнародну електричну виставку в Парижі. Телефон викликав великий інтерес: бажаючі випробувати перший телефон у дії вишикувалися в довгі черги до апарату. Після цієї виставки почалася тріумфальна ера телефону у всьому світі, і колеги Белла постійно вдосконалювали телефонні апарати та зв'язок.

Спочатку абонентів з'єднували телефоністки, але на початку ХХ століття з'явився комутатор. У наш час усі ці концепції є давно минулими, і телефон більше не прив'язаний до конкретного місця. Це стало можливим завдяки нескінченній праці дослідників.