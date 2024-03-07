7 березня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 7 березня у всьому світі відзначають День народження телефону.
Олександр Белл та перший телефон
Цього дня у 1876 році американський вчений Олександр Белл отримав патент на перший телефонний апарат, який був покращеною версією телеграфу.
У 321 році за указом римського імператора Костянтина неділя була оголошена вихідним днем.
1573 – Іван Федоров заснував у Львові першу друкарню.
1657 – французький король Людовік XIV забороняє продаж спиртного індіанцям Америки.
1824 – 12-річний Ференц Ліст уперше виступив із концертом у Парижі. Успіх був приголомшливим. Аркуш почав складати музику у вісім років, а з дев'яти він уже виступав з концертами на батьківщині, у Відні та Німеччині.
1875 – народився Моріс Равель, французький композитор («Болеро», «Дафніс та Хлоя», «Циганка, «Гра води»).
1908 - мер Цинциннаті, Марк Брейт, виступаючи перед міською радою, заявив, що "жінки фізично не здатні керувати автомобілем".
1924 – народився Кобо Абе (справжнє ім'я Абе Кіміфуса), японський письменник («Жінка в пісках»).
1932 – народився Володимир Дахно (пом. 2006), радянський та український художник-мультиплікатор, режисер, сценарист, творець серії мультфільмів про козаків.
1933 – в Атлантік-Сіті Чарльзом Дарроу було винайдено гру «Монополія».
1960 – народився Іван Лендл, американський тенісист чеського походження. Вісім разів вигравав турніри Великого Шолома, з них по три рази у США та у Франції.
1971 – народилася Рейчел Вайс, британська актриса («Мумія», «Відданий садівник», «Фонтан»).
1971 – народився Меттью Вон, британський режисер (Зоряний пил, Люди Ікс: Перший клас, Листковий торт, Піпець).
1973 – з конвейєра Харківського велозаводу зійшов 15-мільйонний велосипед.
1976 – у Музеї воскових постатей мадам Тюссо з'явився двійник Елтона Джона.
1992 – відбувся прем'єрний показ аніме-серіалу "Сейлор Мун".
1997 - журнал "Nature" повідомив, що вчені з Рослінського інституту в Единбурзі (Шотландія) відтворили ягня без участі статевих клітин барана. На світ з'явилася клонована вівця Доллі.
2003 – у Києві підписано «Протокол про створення Групи високого рівня» (ГВУ).
за Новоюліанським календарем: Анна, Антоніна, Василь, Еміль, Євген, Євдокія, Катерина, Ксенія, Лаврентій, Марія, Микола, Мотрона, Надія, Нестор, Ніл, Оксана, Омелян, Павло.
за Юліанським календарем: Андрій, Аріна, Афанасій, Варвара, Віктор, Володимир, Вольдемар, Єлизавета, Іван, Ірина, Йосип, Микола, Михайло, Парасковія, Сергій, Степан, Теодор, Федір, Пилип, Ян.
Впустивши в життя щось нове та цікаве, ви можете отримати задоволення від життя та знайти нові можливості.
Увечері у Харкові можливі прояснення, проте протягом дня очікується похмура погода без опадів.
Щороку 7 березня у всьому світі відзначають День народження телефону.
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