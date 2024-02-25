25.02.2024 06:47 Рита Парфенова

Гороскоп на 25 лютого для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Можна приділити день кар'єрі, але уникайте конфліктних ситуацій у спілкуванні з колегами. В коханні варто бути ніжним і чуттєвим.

Овен (21 березня – 20 квітня)

У справах Овен здатний на рішучі, навіть радикальні заходи – особливо у сфері фінансів. Замість сім разів відміряти, він буде налаштований сім разів відрубати! З одного боку є небезпека того, що Овен необдумано пустить гроші на вітер. З іншого – його бойовий настрій допоможе йому зважитися на ті фінансові кроки, які вже давно назріла необхідність зробити.

Телець (21 квітня – 21 травня)

У Тельці може прокинутися критик. Причому критичність Тельця буде меншою мірою спрямована на себе і більшою – на решту. Тельцю може здаватися, що його зауваження змусять оточуючих засоромитися та виправити помилки, проте насправді все буде не так. Мудрі поради Тельця пропадуть задарма, а ось критика здатна стати джерелом образ. Тож йому вирішувати, чи варто витрачати на критику нерви та сили без жодної надії на результат.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Існує велика ймовірність того, що оточуючі намагатимуться навантажити на Близнюків свої справи або навіть зробити крайніми в якихось питаннях! Вони відчують їхню податливість і поступливість, намагаючись безсоромно цим користуватися! Змінити такий стан справ Близнюки зможуть, лише якщо жорстко стоятимуть на своєму, припиняючи подібні спроби. Інакше весь день їм судилося присвятити чужим справам, зовсім закинувши власні.

Рак (22 червня – 23 липня)

Цілий день Рак може відчувати нав'язливий тиск з боку. Можливо, його підтискатиме час, а можливо – підганятиме обставини чи вимогливі прохання оточуючих. У будь-якому випадку, тиску Раку навряд чи вдасться позбутися, а отже, доведеться з ним примиритися. Найкраще, що Рак може зробити, - це усамітнитися і постаратися спокійно зайнятися своїми справами, не відволікаючись і не оглядаючись на всі боки.

Лев (24 липня – 23 серпня)

У Лева буде рідкісний шанс зробити прорив у будь-якій справі! Головне не пропустити потрібний момент, щоб, коли він настане, діяти рішуче та чітко. Завдяки своїм активним, наполегливим діям Лев здатний далеко вирватися вперед! Цей день варто використовувати для того, щоб стрімким ривком досягти нових висот, випередивши конкурентів.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва загострить почуття справедливості! Вона здатна грудьми кинутися на захист своїх чи чиїхось інтересів, якщо вважатиме, що оточуючі ці інтереси пригнічують. Що ж, іноді непогано «похитати права», а заразом і поставити кривдника на місце. Однак Діва здатна побачити порушення прав навіть там, де цього немає і близько. Або там, де це порушення можна розглянути лише під великим мікроскопом.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези весь день ризикують провести в пошуках істини, будучи твердо переконані, що вона десь поруч. Їхні пошуки правди можуть стосуватися всього: взаємин з оточуючими, роботи, особистого життя. Однак як би Терезам не здавалося, що справедливість ось-ось має перемогти, це навряд чи виявиться так. Терези можуть з подивом виявити, що істина в чистому вигляді - річ майже марна, і крім них вона нікому не потрібна.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Зірки радять Скорпіонові йти лише прямими шляхами! Спроби вести свою гру, а тим більше щось приховати чи спотворити, можуть скінчитися сумно. Отже, якщо Скорпіон хоче отримати потрібний результат, йому доведеться діяти відкрито. Навколишні теж оцінять у Скорпіоні чесність і прямоту, однак у спілкуванні не варто вже перегинати палицю: навіть у відвертості є свої межі.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

У якихось питаннях Стрільцеві для досягнення потрібного результату доведеться говорити те, що від нього чекають, а не те, що він думає насправді. Або хоча б у потрібний момент промовчати про свої сумніви. Нічого не вдієш, відвертість доречна далеко не завжди, а вже у важливих розмовах – тим більше. Виклавши все безпосередньо, Стрілець ризикує нашкодити і справі, і собі. Якщо ж він утримається від коментарів, то цілком здатний опинитися у виграші.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

У справах Козеріг буде налаштований рішуче та по-бойовому. Навіщо намагатися розплутати вузол, якщо його можна розрубати? Найцікавіше, що у якихось питаннях такі радикальні заходи можуть допомогти – проте далеко не у всіх. Ось чому до справ, що потребують часу та делікатного підходу, Козерога краще навіть на гарматний постріл не підходити. Або ж заздалегідь змиритися з їхнім повним та беззастережним провалом.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

У Водолія день розгрібання завалів! Навіть якщо це не було передбачено його розкладом, ситуація, швидше за все, складеться так, що йому доведеться хоча б у чомусь навести лад. Можливо, цим «чимось» виявиться робочий стіл, а можливо, Водолію настав час розкласти по поличках свої справи та плани. Відливати не варто, адже під час цього процесу Водолій має всі шанси виявити щось забуте, але досі актуальне та досить цінне. А от у спілкуванні з оточуючими слід бути дуже обережним у словах та висловлюваннях – може спалахнути…

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби будуть у дисонансі з оточуючими, у тому числі і з близькими людьми. Їм може здаватися, що всі навколо напускають на себе надто важливий вигляд, оточуючі ж у свою чергу будуть незадоволені безтурботністю риб. До справжніх тертя це навряд чи призведе, проте щоб порозуміння не дало тріщину, Рибам варто частіше робити серйозне і розумне обличчя. Навіть якщо це здається їм таким кумедним!