Прогноз погоди у Харкові на 5 лютого

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вранішній дощ зі снігом удень зміниться дрібним снігом, який повинен закінчитися до приходу вечора.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
5 лютого очікується хмарна погода. Вночі невеликий сніг, мокрий сніг. Вдень опади (сніг, мокрий сніг та дощ).
Вітер західний, 9 - 14 м/с; вранці та вдень пориви 15 - 20 м/с.
Температура повітря: вночі близько 0º, вдень 3 - 5º тепла.
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День ідеально підходить для творчості, наукової роботи та будь-яких самостійних проектів. Розумна діяльність у вас буде на висоті, але при цьому може виникнути потяг до усамітнення. Якщо ж уникнути тісного спілкування з оточуючими не вдасться, можливі конфлікти.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вранішній дощ зі снігом удень зміниться дрібним снігом, який повинен закінчитися до приходу вечора.
Щороку 5 лютого відзначають День ерудиту.
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