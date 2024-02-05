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05.02.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 5 лютого

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вранішній дощ зі снігом удень зміниться дрібним снігом, який повинен закінчитися до приходу вечора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

5 лютого очікується хмарна погода. Вночі невеликий сніг, мокрий сніг. Вдень опади (сніг, мокрий сніг та дощ).

Вітер західний, 9 - 14 м/с; вранці та вдень пориви 15 - 20 м/с.

Температура повітря: вночі близько 0º, вдень 3 - 5º тепла.

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Народні прикмети

  • У минулі часи погоду цього дня передвіщали білки та птахи.
  • Якщо під час морозу білка залишає гніздо і спускається з дерева, слід чекати відлиги.
  • Якщо вранці наші пращури виразно чули крик синиці, то варто готуватися до серйозних морозів.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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