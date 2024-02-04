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04.02.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 4 лютого

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Нічний дрібний дощ закінчиться ще до приходу ранку. Удень опадів не очікується, а ввечері може піти дрібний дощ зі снігом.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

4 лютого очікується хмарна погода. Вночі опади, вдень невеликі опади. Місцями туман.

Вітер західний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1–6° тепла.

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Народні прикмети

  • У минулі часи цей день був оплотом заметілі, хурделиці та морозу. Саме мороз визначав майбутню погоду.
  • Якщо спітніли віконниці та рами, слід чекати потепління.
  • Якщо «сніжні візерунки» підіймаються угору склом – морозу тривати, а якщо похилилися – на відлигу.
  • Якщо цього дня йде сніг, то влітку варто чекати на хороший врожай.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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