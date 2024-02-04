Прогноз погоди у Харкові на 4 лютого

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Нічний дрібний дощ закінчиться ще до приходу ранку. Удень опадів не очікується, а ввечері може піти дрібний дощ зі снігом.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
4 лютого очікується хмарна погода. Вночі опади, вдень невеликі опади. Місцями туман.
Вітер західний, 7–12 м/с.
Температура повітря: вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1–6° тепла.
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Будьте уважні до нових ідей та можливостей, але не забувайте стежити за собою та уникати зайвої критики оточуючих.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Нічний дрібний дощ закінчиться ще до приходу ранку. Удень опадів не очікується, а ввечері може піти дрібний дощ зі снігом.
3 лютого відзначається Всесвітній день боротьби із ненормативною лексикою.
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