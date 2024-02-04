04.02.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 4 лютого

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Нічний дрібний дощ закінчиться ще до приходу ранку. Удень опадів не очікується, а ввечері може піти дрібний дощ зі снігом.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

4 лютого очікується хмарна погода. Вночі опади, вдень невеликі опади. Місцями туман.

Вітер західний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1–6° тепла.

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Народні прикмети

У минулі часи цей день був оплотом заметілі, хурделиці та морозу. Саме мороз визначав майбутню погоду.

Якщо спітніли віконниці та рами, слід чекати потепління.

Якщо «сніжні візерунки» підіймаються угору склом – морозу тривати, а якщо похилилися – на відлигу.

Якщо цього дня йде сніг, то влітку варто чекати на хороший врожай.