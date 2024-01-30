30.01.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 30 січня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

30 січня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Слабкий туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 3 - 8 м/с.

Температура повітря: вночі 5 - 7° морозу, вдень 0 - 2° морозу.

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Народні прикмети

Цього дня часто бували відлиги, а вслід за ними наступали сильні морози. Звідси і прикмета, що зимовому теплу вірити не можна: “Перезимник дасть надію, тепло, а потім обдурить – все морозом скрутить”.

Якщо небо вкривалось хмарами, очікували заметіль.

Якщо місяць зростає - очікуйте таку погоду, як цього дня, ще протягом першої половини наступного місяця. Якщо молодик - очікуйте таку погоду у другій половині місяця.

Якщо місяць червоний і дерева шумлять у лісі - очікуйте сильного вітру.

Якщо сніг скрипить під ногами - очікуйте спекотного серпня.

Якщо дрова погано розгораються - очікуйте відлиги.