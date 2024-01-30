Прогноз погоди у Харкові на 30 січня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
30 січня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Слабкий туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця.
Вітер північно-західний, 3 - 8 м/с.
Температура повітря: вночі 5 - 7° морозу, вдень 0 - 2° морозу.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Порада дня – не поспішайте реалізовувати ідеї, що прийшли в голову. Записуйте думки, щоб оцінити їх пізніше на свіжу голову.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
В Україні 30 січня відзначається День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ.
влажность:
давление:
ветер: