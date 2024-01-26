26.01.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 26 січня

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Дрібний дощ зі снігом йтиме весь день і не припиниться до самого вечора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

26 січня очікується хмарна погода. Вночі помірні, вдень невеликі опади (сніг, мокрий сніг).

Слабка ожеледь, слабке налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.

Вітер південний, 5 - 10 м/с

Температура повітря: протягом доби близько 0°.

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Народні прикмети

Погоду цього дня визначали за місяцем: якщо навколо нього було туманне коло, очікували заметіль.

Якщо ліс тріщить – мороз буде стояти довго, якщо ліс шумить, незабаром буде сніг та відлига.

Якщо киця мордочку ховає – бути морозу, лежить вгору животом — буде тепло, сідає на підвіконня і дивиться у вікно — чекайте на відлигу.

Щебетання синиці за вікном віщує ранню весну.