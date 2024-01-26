Прогноз погоди у Харкові на 26 січня

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Дрібний дощ зі снігом йтиме весь день і не припиниться до самого вечора.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
26 січня очікується хмарна погода. Вночі помірні, вдень невеликі опади (сніг, мокрий сніг).
Слабка ожеледь, слабке налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.
Вітер південний, 5 - 10 м/с
Температура повітря: протягом доби близько 0°.
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Якщо ви хотіли заручитися чиєюсь опікою, найлегше зробити це саме сьогодні: люди з із задоволенням відчуватимуть свою значущість, виконуючи роль порадника.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Дрібний дощ зі снігом йтиме весь день і не припиниться до самого вечора.
У 1983 році 26 січня був обраний як щорічне свято Міжнародного дня митника.
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