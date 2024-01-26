    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 26 січня
26.01.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 26 січня

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Дрібний дощ зі снігом йтиме весь день і не припиниться до самого вечора.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

26 січня очікується хмарна погода. Вночі помірні, вдень невеликі опади (сніг, мокрий сніг).

Слабка ожеледь, слабке налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.

Вітер південний, 5 - 10 м/с

Температура повітря: протягом доби близько 0°.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

  • Погоду цього дня визначали за місяцем: якщо навколо нього було туманне коло, очікували заметіль.
  • Якщо ліс тріщить – мороз буде стояти довго, якщо ліс шумить, незабаром буде сніг та відлига.
  • Якщо киця мордочку ховає – бути морозу, лежить вгору животом — буде тепло, сідає на підвіконня і дивиться у вікно — чекайте на відлигу.
  • Щебетання синиці за вікном віщує ранню весну.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.01 Погода Прогноз погоди у Харкові на 25 січня 24.01 Погода Прогноз погоди у Харкові на 24 січня 23.01 Погода Прогноз погоди у Харкові на 23 січня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 