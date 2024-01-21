Прогноз погоди у Харкові на 21 січня

У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Вранці, можливо, пройде сніг, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
21 січня очікується хмарна погода з проясненням. Невеликий сніг.
На дорогах ожеледиця.
Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.
Температура повітря вдень 3–5° морозу.
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Будь-які плани, що спираються на дипломатію та співпрацю, а також пов'язані з грошима, найкраще відкласти на потім.
У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Вранці, можливо, пройде сніг, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується.
21 січня у всьому світі відзначається тепле свято – Міжнародний день обіймів.
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