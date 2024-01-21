21.01.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 21 січня

У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Вранці, можливо, пройде сніг, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

21 січня очікується хмарна погода з проясненням. Невеликий сніг.

На дорогах ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

Температура повітря вдень 3–5° морозу.

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Народні прикмети

В народі цей день називали Кумовим – погода зазвичай була холодною й вітряною, тому наші пращури збиралися вдома у своїх кумів, гуляли й розповідали байки.

Слідкували цього дня в основному за вітром: якщо дме з півдня – літо буде грозовим, а якщо день видасться ясним, то слід чекати засушливого літа.