19.11.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 19 листопада

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий сніг.



Фото: РЕДПОСТ

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

18 листопада очікується хмарна погода з проясненнями.

Вдень в північно-західній половині області без істотних опадів, в південно-східній – дощ з переходом в мокрий сніг та сніг. Місцями ожеледь. На дорогах ожеледиця.



По місту без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.



Вітер північно-східний, 7 - 12 м/с, в області місцями пориви, 15 - 20 м/с.



Температура повітря: вночі 0 - 2° морозу, вдень 1 - 3°тепла.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

За народним повір’ям, якщо цього дня випадав сніг, це віщувало снігову зиму.

Безвітряна погода обіцяє сильні морози найближчим часом.

Цього дня птахи не хочуть літати, а сидять на гілках — до морозу та сильного вітру.

Гуси купаються у воді — до потепління.

Сніг цього дня обіцяє сніжну зиму, яка особливо сприятлива для озимих.

У минулі часи казали: “Якщо лід на річці стає купами, то й хліба будуть купи, а гладко – то й хліба буде мало”.