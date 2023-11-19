Прогноз погоди у Харкові на 19 листопада

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий сніг.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
18 листопада очікується хмарна погода з проясненнями.
Вдень в північно-західній половині області без істотних опадів, в південно-східній – дощ з переходом в мокрий сніг та сніг. Місцями ожеледь. На дорогах ожеледиця.
По місту без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.
Вітер північно-східний, 7 - 12 м/с, в області місцями пориви, 15 - 20 м/с.
Температура повітря: вночі 0 - 2° морозу, вдень 1 - 3°тепла.
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Дуже важливо звести ризик до мінімуму. Дотримуйтесь правила: сім разів відміряй, один відріж.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий сніг.
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