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19.11.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 19 листопада

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий сніг.


Фото: РЕДПОСТ

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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

18 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. 

Вдень в північно-західній половині області без істотних опадів, в південно-східній – дощ з переходом в мокрий сніг та сніг. Місцями ожеледь. На дорогах ожеледиця.

По місту без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-східний, 7 - 12 м/с, в області місцями пориви, 15 - 20 м/с.

Температура повітря: вночі 0 - 2° морозу, вдень 1 - 3°тепла.

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Народні прикмети

  • За народним повір’ям, якщо цього дня випадав сніг, це віщувало снігову зиму.
  • Безвітряна погода обіцяє сильні морози найближчим часом.
  • Цього дня птахи не хочуть літати, а сидять на гілках — до морозу та сильного вітру.
  • Гуси купаються у воді — до потепління.
  • Сніг цього дня обіцяє сніжну зиму, яка особливо сприятлива для озимих.
  • У минулі часи казали: “Якщо лід на річці стає купами, то й хліба будуть купи, а гладко – то й хліба буде мало”.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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