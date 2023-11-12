Прогноз погоди у Харкові на 12 листопада

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
12 листопада очікується [марна погода. Дощ, вдень місцями з грозою.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с; пориви, 15-20 м/с.
Температура повітря: вночі 3-8° тепла, вдень 8-13° тепла.
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У деяких питаннях настав час поставити крапку. Можливо, прийняте рішення виявиться не найкращим із можливих, проте цілком прийнятним.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора.
У суботу, 12 листопада, у світі відзначають Міжнародний день ергономіки та Всесвітній день боротьби з пневмонією, а в Україні – День виноградаря та винороба.
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