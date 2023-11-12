12.11.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 12 листопада

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

12 листопада очікується [марна погода. Дощ, вдень місцями з грозою.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с; пориви, 15-20 м/с.

Температура повітря: вночі 3-8° тепла, вдень 8-13° тепла.

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Народні прикмети

Птахи передбачали погоду: якщо клюють кору на дереві — найближчим часом піде дощ.

Якщо синиці масово з’являлися біля будинків – чекай великого холоду.

Якщо синиця свистить, то день буде ясний.

Якщо синиці вранці пищать, то до ночі мороз вдарить.

Якщо синички літають зграйками, це віщує хуртовини та снігопад.