Прогноз погоди у Харкові на 8 листопада

Незважаючи на ясну ніч, ранок у Харкові очікується похмурим. Хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. У другій половині дня очікується сильний дощ, який йтиме до самого вечора.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
8 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень значний дощ.
Вітер південно - західний, 7 - 12 м/с.
Температура повітря: вночі 4 - 6° тепла, вдень 10 - 12° тепламінлива хмарність.
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День обіцяє бути продуктивним, а ризик зробити помилки – мінімальним. Скористайтеся цим, щоб навести лад у справах та фінансах, як слід обміркувати свої плани, ухвалити важливі рішення.
Незважаючи на ясну ніч, ранок у Харкові очікується похмурим. Хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. У другій половині дня очікується сильний дощ, який йтиме до самого вечора.
Цього дня професійне свято відзначають архітектори та містобудівники.
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