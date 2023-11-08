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08.11.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 8 листопада

Незважаючи на ясну ніч, ранок у Харкові очікується похмурим. Хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. У другій половині дня очікується сильний дощ, який йтиме до самого вечора.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

8 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень значний дощ.

Вітер південно - західний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 4 - 6° тепла, вдень 10 - 12° тепламінлива хмарність.

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Народні прикмети

  • Якщо 8 листопада тепло, то і всій зимі бути з мокрими теплинами.
  • Сприятлива ж погода цього дня передвіщала ранню весну.
  • А якщо була багряна зоря, варто чекати вітру.
  • Іній вранці віщує снігову зиму.
  • Тепла погода цього дня віщує мокру та теплу зиму, а також ранню весну.
  • Якщо випав сніг — залишок листопада буде холодним та морозним.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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