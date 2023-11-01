01.11.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 1 листопада

З самого ранку небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Удень очікується сильний дощ, проте до вечора він повинен послабшати.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

1 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень дощ.

Вітер південний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 7 - 9° тепла, вдень 16 - 18°.

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Народні прикмети

Здавна перший день листопада вважався проводами осені, зустріччю зими, і святкувався усюди.

Якщо вночі випав сніг, а небо при цьому зіркове — незабаром ударять сильні морози.

Холодний сніжний день прогрозує пізню й холодну веснуа, а якщо сьогодні відлига – наступного року слід чекати на теплу і ранню весну.

Перелітні птахи високо летять — зима буде сніжною, і навпаки.

Грязюка на вулиці віщує снігопад за чотири тижні.

Сорока скаче біля хати — за прикметами, чекай на новини.