Прогноз погоди у Харкові на 1 листопада

З самого ранку небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Удень очікується сильний дощ, проте до вечора він повинен послабшати.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
1 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень дощ.
Вітер південний, 7 - 12 м/с.
Температура повітря: вночі 7 - 9° тепла, вдень 16 - 18°.
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Емоції часто беруть гору над логікою: сьогодні у вас усі шанси переробити багато справ, а наскільки вони будуть корисні – залишається під питанням.
З самого ранку небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Удень очікується сильний дощ, проте до вечора він повинен послабшати.
Міжнародний день вегана виник 1 листопада 1994 року, коли Веганське суспільство відзначало своє 50-річчя.
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