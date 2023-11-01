    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 1 листопада
01.11.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 1 листопада

З самого ранку небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Удень очікується сильний дощ, проте до вечора він повинен послабшати.

харкыв

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

1 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень дощ.

Вітер південний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 7 - 9° тепла, вдень 16 - 18°.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

  • Здавна перший день листопада вважався проводами осені, зустріччю зими, і святкувався усюди.
  • Якщо вночі випав сніг, а небо при цьому зіркове — незабаром ударять сильні морози.
  • Холодний сніжний день прогрозує пізню й холодну веснуа, а якщо сьогодні відлига – наступного року слід чекати на теплу і ранню весну.
  • Перелітні птахи високо летять — зима буде сніжною, і навпаки.
  • Грязюка на вулиці віщує снігопад за чотири тижні.
  • Сорока скаче біля хати — за прикметами, чекай на новини.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
31.10 Погода Прогноз погоди у Харкові на 31 жовтня 30.10 Погода Прогноз погоди у Харкові на 30 жовтня 29.10 Погода Прогноз погоди у Харкові на 29 жовтня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 