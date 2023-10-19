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19.10.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 19 жовтня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

хврків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

19 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями Вдень без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 7 - 12 м/с

Температура повітря: вночі 3 - 5° тепла, вдень 10 - 12° тепла.

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Народні прикмети

Якщо випаде сухий перший сніг – літо хорошим буде, а якщо у цей день немає вітру, можна очікувати швидкого похолодання.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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