Прогноз погоди у Харкові на 18 жовтня

Перша половина дня у Харкові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
18 жовтня очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман.
Вітер південно-західний, 5–10 м/с
Температура повітря: вночі 0–2° морозу, вдень 7–9° тепла.
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Намагайтеся не зациклюватися на обставинах, що створюють ті чи інші ситуації. Дійте, щоб отримати потрібний результат, а розбиратиметеся потім.
Перша половина дня у Харкові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.
Сьогодні відзначається Європейський день боротьби із торгівлею людьми.
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