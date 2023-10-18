18.10.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 18 жовтня

Перша половина дня у Харкові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

18 жовтня очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман.

Вітер південно-західний, 5–10 м/с

Температура повітря: вночі 0–2° морозу, вдень 7–9° тепла.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

Відчутно скорочується світловий день: "Швидко тане жовтневий день – не прив'яжеш за тин".

Якщо перший сніг випав на мокру землю – залишиться, а на суху – швидко зійде.

Туман на сході сонця обіцяє хорошу погоду.

Безвітряна погода в цей день віщує похолодання.

Якщо з беріз і дубів ще не опало листя, то зима буде суворою.