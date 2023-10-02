02.10.2023 07:30 Рита Парфенова

2 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку першого понеділка жовтня відзначається встановлене ООН свято – World Habitat Day.

Одним із близьких за змістом перекладів – Всесвітній день житла (місця проживання).



2023 року Всесвітній день Хабітат проходить під гаслом «Стійка міська економіка. Міста — рушійна сила зростання та відновлення» і розглядає проблему відновлення міст після глобальних негативних економічних потрясінь, пов'язаних із пандемією COVID-19 та конфліктами.

* * *



З 1996 року до Всесвітнього дня житла приурочено і Всесвітній день архітектури – до цього архітектори відзначали своє професійне свято першого понеділка липня.



Міжнародна спілка архітекторів була створена відразу після Другої світової війни. Тоді його метою стало вирішення нагальної проблеми відновлення зруйнованих війною міст, населених пунктів та промислових підприємств – наслідків Другої світової війни. Зараз у МСА налічується близько ста національних секцій та понад мільйон архітекторів.



Традиційно цього дня архітектори у всьому світі збираються на конференції, на яких вони обговорюють умови та результати своєї діяльності, розглядають проблеми архітектурної освіти, влаштовують творчі дискусії. Цього дня організовуються виставки.



* * *



Щороку першого понеділка жовтня у багатьох країнах світу відзначають Міжнародний день лікаря, який вважається днем ​​солідарності та активних дій лікарів усього світу. Адже головна мета доктора будь-якої національності – покращення та збереження здоров'я пацієнтів.



Ініціаторами створення цього свята виступили Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) та Міжнародна медична гуманітарна організація «Лікарі без кордонів». Щороку близько тисячі лікарів від цієї організації допомагають людям у різних країнах (у тому числі і в гарячих точках) світу, надаючи медичну допомогу всім, хто потрапив у надзвичайну ситуацію, без будь-якої дискримінації та відмінності. Також волонтери організації займаються профілактичною та просвітницькою роботою, спрямованою на боротьбу зі СНІДом та наркоманією.

* * *



Міжнародний день соціального педагога засновано у травні 2009 року та відзначається щорічно 2 жовтня. Соціальна педагогіка - це наука про значущість діяльності дітей та дорослих у суспільстві. Завдання соціальних педагогів – орієнтувати учнів на цінності, норми та правила суспільства, в якому він має жити і реалізовувати себе як особистість.



* * *



2 жовтня, у день народження основоположника філософії та стратегії ненасильства Махатми Ганді, відзначається День ненасильства. Ганді вчив: «Ненасильство є величезною силою в руках людства. Воно потужніше найпотужнішої руйнівної зброї, породженої людською винахідливістю».

Що не можна робити 2 жовтня

Цього дня не рекомендують влаштовувати генеральне прибирання та позбавлятися старих речей.

2 жовтня вважається невдалим для риболовлі.

Сьогодні не можна різати свійську птицю.

Крім того, не радять брати в руки гострі предмети.

Також цього дня

У 1187 році султан Єгипту і Сирії Саладін після недовгої облоги захопив Єрусалим, що стало приводом для початку Третього хрестового походу.



1535 – французький дослідник Жак Картьє висадився у Хочелазі, назвавши це місце Монреалем.



1836 – Чарльз Дарвін повернувся з навколосвітньої подорожі, що тривала неповних п'ять років, на кораблі «Бігль», яке призвело до створення його теорії еволюції. З того часу всі наші прапрапредки автоматично перетворилися на мавп.



1869 – народився Махатма Ганді, один із керівників та ідеологів національно-визвольного руху Індії, творець сатьяграха – філософія ненасильства.



1888 – відбулося урочисте закладання нової будівлі Благовіщенського храму у Харкові. Проект було розроблено архітектором Харківського технологічного інституту професором Михайлом Ловцовим, членом Благовіщенської парафії. Фінансування будівництва здійснювалося переважно з допомогою численних пожертв купців як харківських, і інших міст. Храм було відкрито 1901 року. Вважається найбільшим за розмірами Кафедральним собором Східної Європи.



1904 – народився Грем Грін, англійський письменник («Тихий американець», «Наша людина в Гавані», «Комедіанти»).



1918 – Гетьман України Павло Скоропадський розпочав формування української національної гвардії.



1946 - була показана перша "мильна опера" у світі - "Далекий пагорб". Як не дивно, це сталося зовсім не в Бразилії, а в Сполучених Штатах Америки.



1951 – народився Стінг (справжнє ім'я Гордон Самнер), англійський співак, басист, композитор, колишній лідер гурту The Police.



1997 – офіційно оголошено, що у Японії виявлено людський ген, що забезпечує функцію біологічного годинника.



2002 – в Японії у продаж надійшов перший у світі робот-інкасатор. Він являє собою самохідний візок із ємністю із надміцного сплаву, в який завантажуються грошові банкноти або цінні папери. Завдяки комп'ютерно-навігаційній системі робота можна направити на потрібну адресу, назвавши ім'я одержувача вантажу.

Іменини відзначають:

Давид, Ігор, Костянтин, Олексій, Трохим, Федір.