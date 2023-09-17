Прогноз погоди у Харкові на 17 вересня

У Харкові очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
17 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, 3–8 м/с.
Температура повітря: вночі 5–10° тепла, вдень 19–24°.
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У Харкові очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Без опадів.
День рятувальника — свято, яке відзначається в Україні щорічно 17 вересня.
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