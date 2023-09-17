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17.09.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 17 вересня

У Харкові очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

17 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-східний, 3–8 м/с.

Температура повітря: вночі 5–10° тепла, вдень 19–24°.

Народні прикмети

  • Цього дня слідкували за воронами: якщо ці птахи сідають головами у різні сторони – день буде безвітряним, а якщо в одну, і якнайближче до стовбура дерева – чекай вітру.
  • Якщо на цибулині наросло багато лушпиння, то зима буде холодною.
  • Великі мурашники також віщують люті морози взимку.
  • Якщо день дощовий, то осінь буде сухою.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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