17.09.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 17 вересня

У Харкові очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

17 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-східний, 3–8 м/с.

Температура повітря: вночі 5–10° тепла, вдень 19–24°.

Народні прикмети

Цього дня слідкували за воронами: якщо ці птахи сідають головами у різні сторони – день буде безвітряним, а якщо в одну, і якнайближче до стовбура дерева – чекай вітру.

Якщо на цибулині наросло багато лушпиння, то зима буде холодною.

Великі мурашники також віщують люті морози взимку.

Якщо день дощовий, то осінь буде сухою.