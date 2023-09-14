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14.09.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 14 вересня

Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишеться й згадки - до самого вечора у Харкові буде триматися ясна погода. Без опадів.

редпост

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

14 вересня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер східний, 5 - 10 м/с.

Температура повітря: вночі 7 - 9 ° тепла, вдень 21 - 23°.

Народні прикмети

  • З цього дня починається старе бабине літо, яке триває до 21 вересня.
  • За цим днем наші пращури визначали погоду на майбутню осінь. Якщо перший день бабиного літа ясний і теплий, то осінь та зима будуть теплими; сухо – осінь суха. А якщо піде дощ, то вся осінь буде дощовою.
  • Південний вітер цього дня віщує теплу зиму.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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