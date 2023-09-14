Прогноз погоди у Харкові на 14 вересня

Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишеться й згадки - до самого вечора у Харкові буде триматися ясна погода. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
14 вересня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер східний, 5 - 10 м/с.
Температура повітря: вночі 7 - 9 ° тепла, вдень 21 - 23°.
Зірки рекомендують бути уважнішими та зібранішими, щоб не наробити помилок. «Витання у хмарах» може обернутися непорозуміннями і навіть травматичністю.
Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишеться й згадки - до самого вечора у Харкові буде триматися ясна погода. Без опадів.
В Україні 14 вересня відзначають День танкових військ.
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