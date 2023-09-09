09.09.2023 06:00

Прогноз погоди у Харкові на 9 вересня

У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

9 вересня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 9 - 14 м/с.

Температура повітря: вночі 9 - 11° тепла, вдень 16 - 18°

Народні прикмети

Цього дня наші пращури погоду осені і зими визначали за горобиною: якщо вона добре вродила – до дощової осені, морозної зими.

Якщо до 9 вересня горобина пожовкла, то зима буде ранньою та морозною.

Якщо горобини на гілках мало — осінь буде сухою, а якщо багато — дощовою і холодною.

Грім цього дня віщує хорошу погоду найближчими днями.