Прогноз погоди у Харкові на 9 вересня

У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
9 вересня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 9 - 14 м/с.
Температура повітря: вночі 9 - 11° тепла, вдень 16 - 18°
Емоції переважуватимуть логіку, тому ймовірність помилитися дуже велика. При цьому зірки цього дня схиляють до глобалізму, тож і помилки можуть виявитися «з розмахом».
У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Без опадів.
Сьогодні у «ковзному режимі» наша країна відзначає День українського кіно та День фізичної культури та спорту.
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