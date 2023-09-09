    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 9 вересня
09.09.2023  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 9 вересня

У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

9 вересня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 9 - 14 м/с.

Температура повітря: вночі 9 - 11° тепла, вдень 16 - 18°

Народні прикмети

  • Цього дня наші пращури погоду осені і зими визначали за горобиною: якщо вона добре вродила – до дощової осені, морозної зими.
  • Якщо до 9 вересня горобина пожовкла, то зима буде ранньою та морозною.
  • Якщо горобини на гілках мало — осінь буде сухою, а якщо багато — дощовою і холодною.
  • Грім цього дня віщує хорошу погоду найближчими днями.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.09 Погода Прогноз погоди у Харкові на 8 вересня 07.09 Погода Прогноз погоди у Харкові на 7 вересня 06.09 Погода Прогноз погоди у Харкові на 6 вересня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 