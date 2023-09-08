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08.09.2023  07:30   Рита Парфенова

8 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Міжнародний день солідарності журналістів було засновано 1958 року в Бухаресті, на 4 конгресі міжнародної організації журналістів.

Міжнародний день солідарності журналістів


Цього дня журналісти всіх країн та видань мають демонструвати світові свою згуртованість, особливо у справі захисту своїх прав.

Почалося все з того, що 8 вересня 1943 року в Німеччині було страчено чехословацького журналіста, письменника-антифашиста Юліуса Фучика. Він став відомий усьому світу своєю книгою «Репортаж із петлею на шиї», написаною ним у катівнях празької в'язниці. Після його смерті книга була перекладена 70 мовами світу, а з 1958 року день смерті Фучика став відзначатися як Міжнародний день солідарності журналістів.

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Міжнародний День грамотності – один із міжнародних днів, що відзначаються у системі ООН. Він був заснований ЮНЕСКО у 1966 році за рекомендацією «Всесвітньої конференції міністрів освіти з ліквідації неписьменності»

Боротьба з неграмотністю, як і раніше, залишається завданням величезного масштабу і складності. Незважаючи на помітні успіхи багатьох країн, понад 860 мільйонів дорослих залишаються безграмотними, а понад 100 мільйонів дітей не ходять до школи.

Також цього дня

У 1157 народився Річард I Левине Серце, Король Англії з династії Плантагенетів, лідер хрестових походів.

1636 – засновано Гарвардський університет, найстаріший з університетів США.

1664 - нідерландська колонія Новий Амстердам здана англійцям і пізніше перейменована в Нью-Йорк.

1841 – народився Антонін Дворжак, чеський композитор («Батьківщина моя», «Гуситська», «Русалка»).

1925 - народився Пітер Селлерс (справжнє ім'я Річард Генрі Селлерс), британський кіноактор ("Казино Ройяль", "Повернення рожевої пантери", "Лоліта").

1952 – вийшло перше видання повісті Ернеста Хемінгуея «Старий і море».

1960 – народилася Ія Нінідзе, грузинська актриса («Небесні ластівки», «Мелодії Верійського кварталу», «Покаяння»).

1961 – з'являється перше повідомлення про зв'язок куріння із захворюваннями серця.

1962 – народився Томас Кречманн, німецький актор («Піаніст», «Голова у хмарах», «Особливо небезпечний», «Операція «Валькірія», «U-429: Підводна в'язниця»).

1966 – випущений пілотний випуск серіалу Star Trek.

1971 – народився Мартін Фрімен, британський актор («Автостопом по галактиці», доктор Ватсон у серіалі «Шерлок» та Більбо в екранізації «Хоббіт» Пітера Джексона).

1979 – народилася Пінк (справжнє ім'я Аліша Мур), американська поп-співачка.

1989 – у Києві засновано Народний рух України.

1991 – Македонія здобула незалежність.

1993 – створено Всесвітню організацію міст спадщини ЮНЕСКО. Зазначається як День солідарності міст Всесвітньої культурної спадщини.

2011 – на місці старого футбольного та легко-атлетичного стадіону Делле Альпі в Туріні (Італія) відкрито новий футбольний стадіон Ювентус Стедіум, який є домашнім стадіоном для «Ювентуса».

Іменини відзначають: Адріан, Віктор, Георгій, Дмитро, Марія, Наталія, Петро, ​​Роман.

Тэги:  свято, календар, харків, день в історії, прикмети, традиції, заборони, іменинники
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