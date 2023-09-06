Прогноз погоди у Харкові на 6 вересня

У Харкові спостерігається хмарна погода, яка вранці проясниться, а вдень та ввечері все знову повториться. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
6 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер вночі північний, вдень північно-західний, 7–12 м/с.
Температура повітря: вночі 13–15°, вдень 24–26°.
Успіх сьогодні супроводжуватиме людей конкретним і знаючим, чого вони хочуть. Слід уникати будь-яких неясностей та двозначностей у спілкуванні з оточуючими.
У Харкові спостерігається хмарна погода, яка вранці проясниться, а вдень та ввечері все знову повториться. Без опадів.
6 вересня професійне свято в Україні відзначають спеціалісти центрів адмінпослуг. Вперше працівники нової структури відзначили його у 2019 році, але офіційно дату закріпили лише 2021-го.
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