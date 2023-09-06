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06.09.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 6 вересня

У Харкові спостерігається хмарна погода, яка вранці проясниться, а вдень та ввечері все знову повториться. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

6 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер вночі північний, вдень північно-західний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 13–15°, вдень 24–26°.

Народні прикмети

  • З давніх часів до нас дійшло таке спостереження, що зазвичай цей день тихий і безвітряний. Але якщо все ж таки розпочнеться дощ – буде суха осінь; сніг добре землю вкриє, а навесні вчасно зійде.
  • Якщо цього дня чути крик синиці, то найближчим часом настане дощова та холодна осінь.
  • Темні хмари на небі обіцяють похолодання.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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