06.09.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 6 вересня

У Харкові спостерігається хмарна погода, яка вранці проясниться, а вдень та ввечері все знову повториться. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

6 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер вночі північний, вдень північно-західний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 13–15°, вдень 24–26°.

Народні прикмети

З давніх часів до нас дійшло таке спостереження, що зазвичай цей день тихий і безвітряний. Але якщо все ж таки розпочнеться дощ – буде суха осінь; сніг добре землю вкриє, а навесні вчасно зійде.

Якщо цього дня чути крик синиці, то найближчим часом настане дощова та холодна осінь.

Темні хмари на небі обіцяють похолодання.