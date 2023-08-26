26.08.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 26 серпня

Ясному ранку у Харкові прийде на зміну похмурий день, але ввечері хмари повинні розсіятися. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

26 серпня очікується без істотних опадів. Вранці слабкий туман.

Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

Температура повітря: вночі 13–15°С, вдень 25–27°С.

Народні прикмети

Якщо всю ніч ухає сова, то найближчим часом погода зміниться.

Мерехтливий місяць є провісником дощу.

Якщо в лісі великий урожай грибів, то наступного року буде багатий урожай зернових.

Спостерігали у цей день за горобиною: якщо цвітіння горобини пізнє, можна очікувати довгої й теплої осені.