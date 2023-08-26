Прогноз погоди у Харкові на 26 серпня

Ясному ранку у Харкові прийде на зміну похмурий день, але ввечері хмари повинні розсіятися. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
26 серпня очікується без істотних опадів. Вранці слабкий туман.
Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.
Температура повітря: вночі 13–15°С, вдень 25–27°С.
Тенденція сьогоднішнього дня – пунктуальність та ґрунтовність. Проведіть максимум часу з тим, хто вам дорогий.
Ясному ранку у Харкові прийде на зміну похмурий день, але ввечері хмари повинні розсіятися. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться.
Щорічно в останню суботу серпня відзначають День авіації України.
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