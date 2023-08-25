    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 25 серпня
25.08.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 25 серпня

У Харкові хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

25 серпня очікується мінлива хмарність. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер північний, 5 - 10 м/с.

Температура повітря: вночі 12 - 17°, вдень 22 - 27°.

Народні прикмети

  • У давнину помітили, якщо день дощовий – бабине літо коротким буде, а якщо погода тепла і ясна – слід чекати хорошого врожаю білих грибів.
  • З 25 серпня розпочинаються перші ранні заморозки у повітрі. Починають опадати окремі листки у клена.

 

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.08 Погода Прогноз погоди у Харкові на 23 серпня 22.08 Погода Прогноз погоди у Харкові на 22 серпня 21.08 Погода Прогноз погоди у Харкові на 21 серпня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 