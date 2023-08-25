Прогноз погоди у Харкові на 25 серпня

У Харкові хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
25 серпня очікується мінлива хмарність. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.
Вітер північний, 5 - 10 м/с.
Температура повітря: вночі 12 - 17°, вдень 22 - 27°.
День чудово підходить для самостійних проектів, а також ситуацій у стилі «сім разів відріж», де треба діяти без зайвих церемоній, рішуче та чітко.
У Харкові хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Без опадів.
25 серпня для багатьох може стати знаковим, якщо вони наслідуватимуть назву свята: День «Поцілуємося і помиримося», або День примирливого поцілунку.
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