18.08.2023 07:30 Рита Парфенова

18 серпня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

18 серпня у народному календарі називають Євстигней Житник.

У Євстигнєєв день належало замісити ячмінний хліб із першого намолота. Також їли сиру цибулю з хлібом, сіллю та квасом. Вважалося, що це надає тілу здоров'я, а особі – свіжий вигляд. Зв'язки цибулі розвішували і в кімнатах – щоб повітря очищалося (як зараз відомо, цибуля є добрим антисептиком).



Ще в цей день влаштовували збір «житньої матки»: дівчата йшли стиснутою смугою і обирали упущені стебла з найбільшою кількістю колосків. Вважалося, що комусь пощастить знайти злак із дванадцятьма колосками, та щастя додому понесе. Колоски зберігалися поруч із образами. Житню матку дуже дорожили, адже, за повір'ям, вона могла допомогти три рази, після чого сила з неї йшла. При сівбі зерна з житньої матки першими кидалися в землю заради багатого врожаю.



А на заході сонця виходили в поле і кричали на всю горлянку. Якщо луна чулася далеко – це віщувало сонячний день, якщо близько – чекали дощу.

Також цього дня

В 1743 Джек Бротон, чемпіон Англії з боксу, сформулював правила боксерських поєдинків.



1750 – народився Антоніо Сальєрі, австрійський композитор італійського походження. Сальєрі був дуже успішним композитором і педагогом, а серед його учнів виявилися Бетховен, Шуберт та Ліст.



1830 – народився Франц Йосип I, імператор Австрійської імперії (з 1848) та король Угорщини (з 1867), який розпочав першу світову війну.



1868 – французький астроном П'єр Жансен виявив у сонячному спектрі новий елемент – гелій.



1883 – у Харкові відкрито «другу чергу» міської конки. Почався рух від Харківського реального училища (пл. Феєрбаха, Академія залізничного транспорту) до Кінної площі (пл. Повстання).



1904 – народився Макс Фактор (справжнє ім'я – справжнє ім'я Максиміліан Факторович), американський парфумер польського походження, засновник косметичної компанії «Макс Фактор».



1913 – в одному з казино Монте-Карло стався рекордний випадок – кулька рулетки випадала на чорне 26 разів поспіль.



1933 – народився Роман Поланскі, франко-польсько-американський кінорежисер та актор.



1937 – на світ з'явився Роберт (насправді Чарльз) Редфорд, американський кіноактор і кінорежисер.



1938 – народився естрадний співак Вадим Мулерман (пом. 2018). Перший виконавець пісень «Лада», «Боягуз не грає в хокей», «Як добре бути генералом», «Гуцулочка», «Наснилося мені».



1950 – чотиримісячне кошеня, слідуючи за групою альпіністів, виліз на гору Маттерхорн (Альпи) заввишки 4477 м.



1952 – день народження Патріка Суейзі (помер від раку 14 вересня 2009). Достатньо назвати 3 фільми: «На гребені хвилі», «Привид» та «Брудні танці».



1957 – народилася Кароль Буке, французька актриса («Немо», «Бінго Бонго»), обличчя духів «Шанель».



1962 – Рінго Старр вперше виступив як ударник групи "Бітлз".



1966 – зроблено перше фотографування місячної поверхні з американської селеноцентричної орбіти – «Лунар орбітер-1».



1969 – народився Крістіан Слейтер, американський актор.



1977 – у Мемфісі пройшов похорон Елвіса Преслі. В останній шлях співака проводжали 75 тисяч шанувальників.



1983 – народився Mika (справжнє ім'я Майкл Холбрук Пенніман), британський музичний виконавець ліванського походження.



1991 – Михайла Горбачова було взято під домашній арешт у Криму. Як з'ясувалося, ненадовго. Але епоха СРСР закінчилася назавжди.



1992 – засновано Почесну відзнаку Президента України, першу нагороду незалежної України (з 1996 – орден «За заслуги»).



2006 – у Києві розпочався IV Всесвітній форум українців.\

Іменини відзначають:

Вікентій, Дар'я, Євдокія (Авдотья), Євстигней,Іван, Христина, Максиміліан, Марія, Нонна, Юхим.