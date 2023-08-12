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12.08.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 12 серпня

До самого вечора у Харкові буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Уночі йтиме дощ із грозою. Вранці розпогодиться, та більше цього дня опадів не передбачається.

харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
12 серпня очікується мінлива хмарність. Вночі значний дощ, гроза. Вранці слабкий туман. Вдень без істотних опадів.

Вітер західний, 7-12 м/с.   

Температура повітря: вночі 17-19°, вдень 22-24°.

Народні прикмети

Коники стрибають і цокочуть — до сухої та ясної погоди.
Кури копаються у сіні — до дощу.
Якщо риба добре клює, то найближчим часом погода зіпсується.

У минулі часи помітили, якщо у цей час дні похмурі і прохолодні, то дощу можна не боятись, і роботи в полі можуть продовжуватись без перерви; якщо ж душно і обтяжливо, і комахи особливо злі і кусючі, то буде дощ.

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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