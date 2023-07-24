24.07.2023 07:30

24 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

24 липня проводиться Міжнародний день турботи про себе.

Мета заходів International Self-Care Day - дати людям зрозуміти, як дбати про себе для того, щоб бути здоровим.

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24 липня православні люди вшановують святу рівноапостольну Ольгу, завдяки якій Русь прийняла православну віру.



День святої Ольги називали ще Стожарами – таке ім'я мало на Русі зоряне скупчення у сузір'ї Тельця. Яскраве сяйво Стожар (тобто безхмарне небо) віщувало вдалі жнива та багатий урожай. Мисливцям та ж сама прикмета обіцяла гарний шанс здобути ведмедя.

Також цього дня

1790 року у Франції вперше в історії було документально зафіксовано падіння метеорита на Землю.



1802 – народився Олександр Дюма-батько, французький письменник («Три мушкетери», «Королева Марго», «Граф Монте-Крісто»).



1911 – американський археолог Ірам (Хайрем) Бінгхем відкрив у Перу «втрачене місто» імперії інка Мачу-Пікчу, який служив чи притулком для останнього імператора, чи укриттям для «дочок Сонця» від конкістадорів.



1938 – випущені перші упаковки з розчинною кавою, і з того часу цей день вважається днем ​​народження розчинної кави.



1952 – народився Гас ван Сент, американський кінорежисер («Розумниця Уїлл Хантінг», «Слон», «Харві Мілк»).



1969 - "Аполлон-11" успішно приводнився в Тихому океані. Повернулися додому астронавти, які вперше погуляли Місяцем.



1970 – народилася Дженніфер Лопес, американська актриса та співачка.



1990 – у Києві біля будівлі мерії вперше після розпаду СРСР було піднято синьо-жовтий прапор. До 2004 року ця подія відзначалася на муніципальному рівні Києва як День національного прапора.

1991 – урочисте відкриття пам'ятної таблиці в Батурині в пам'ять про гетьмана Івана Мазепу.

Іменини відзначають: Аркадій, Олена, Ольга.