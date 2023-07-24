    
Главная Цього дня День в історії 24 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня
24.07.2023  07:30   

24 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

24 липня проводиться Міжнародний день турботи про себе.

 
Мета заходів International Self-Care Day - дати людям зрозуміти, як дбати про себе для того, щоб бути здоровим.

* * *

24 липня православні люди вшановують святу рівноапостольну Ольгу, завдяки якій Русь прийняла православну віру.

День святої Ольги називали ще Стожарами – таке ім'я мало на Русі зоряне скупчення у сузір'ї Тельця. Яскраве сяйво Стожар (тобто безхмарне небо) віщувало вдалі жнива та багатий урожай. Мисливцям та ж сама прикмета обіцяла гарний шанс здобути ведмедя.

Також цього дня

1790 року у Франції вперше в історії було документально зафіксовано падіння метеорита на Землю.

1802 – народився Олександр Дюма-батько, французький письменник («Три мушкетери», «Королева Марго», «Граф Монте-Крісто»).

1911 – американський археолог Ірам (Хайрем) Бінгхем відкрив у Перу «втрачене місто» імперії інка Мачу-Пікчу, який служив чи притулком для останнього імператора, чи укриттям для «дочок Сонця» від конкістадорів.

1938 – випущені перші упаковки з розчинною кавою, і з того часу цей день вважається днем ​​народження розчинної кави.

1952 – народився Гас ван Сент, американський кінорежисер («Розумниця Уїлл Хантінг», «Слон», «Харві Мілк»).

1969 - "Аполлон-11" успішно приводнився в Тихому океані. Повернулися додому астронавти, які вперше погуляли Місяцем.

1970 – народилася Дженніфер Лопес, американська актриса та співачка.

1990 – у Києві біля будівлі мерії вперше після розпаду СРСР було піднято синьо-жовтий прапор. До 2004 року ця подія відзначалася на муніципальному рівні Києва як День національного прапора.

1991 – урочисте відкриття пам'ятної таблиці в Батурині в пам'ять про гетьмана Івана Мазепу.

Іменини відзначають: Аркадій, Олена, Ольга.

Тэги:  свято, календар, харків, день в історії, прикмети, традиції, заборони, іменинники
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.07 День в історії 23 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня 22.07 День в історії 22 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня 21.07 День в історії 21 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 