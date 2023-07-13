13.07.2023 06:00

Прогноз погоди у Харкові на 13 липня

Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Харкові до самого вечора. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +13°...+20°C (відчувається як +20°C). Вітер західний, 3.3 м/с. Вологість повітря 75%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Вдень невелика хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +24°...+25°C (відчувається як +25°C). Вітер західний, 4.7 м/с. Вологість повітря 45%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Ввечеріхмарно, ймовірність опадів 8%. Температура повітря +25°...+22°C (відчувається як +25°C). Вітер південно- західний, 3.0 м/с. Вологість повітря 55%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

Народні прикмети

У цей день відзначається собор святих славних і всехвальних 12 апостолів: Петра, Андрія, Якова Заведієвого, Івана, Пилипа, Варфоломія, Хоми, Матвія, Якова Алфієва, Іуди Іаковля, Симона Зилота і Матвія.

Наші пращури прислуховувались до зозулі: якщо вона продовжує кувати – літо буде хороше і довге.