Прогноз погоди у Харкові на 19 травня

19.05.2023 06:00 Рита Парфенова

У Харкові очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Без опадів.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +13°...+21°C (відчувається як +14°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 77%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +25°...+25°C (відчувається як +25°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 57%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +25°...+19°C (відчувається як +22°C). Вітер північно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 57%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

У п'ятницю, 19 травня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися дев'ять спалахів класу С та один спалах класу М1,29.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,29 може викликати низький рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

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