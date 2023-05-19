Прогноз погоди у Харкові на 19 травня

У Харкові очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Без опадів.
Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,29 може викликати низький рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Рясна роса вказувала на хорошу погоду, а відсутність роси передвіщає дощ.
Ясна погода обіцяє багатий урожай огірків.
Якщо після світанку піднявся туман, то погода буде малохмарною і без опадів.
Якщо у травні часто йдуть дощі, то й літо буде мокрим.
День ідеальний для планування та аналізу, а також для ведення вже розпочатих справ, проте погано підходить для нових проектів та роботи в авральному режимі.
У Харкові очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Без опадів.
Щороку 19 травня у світі відзначають Всесвітній день сімейного лікаря.
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