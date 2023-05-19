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19.05.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 19 травня

У Харкові очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Без опадів.

захід сонця

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +13°...+21°C (відчувається як +14°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 77%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.
 
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +25°...+25°C (відчувається як +25°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 57%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.
 
Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +25°...+19°C (відчувається як +22°C). Вітер північно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 57%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Магнітні бурі

У п'ятницю, 19 травня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися дев'ять спалахів класу С та один спалах класу М1,29.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,29 може викликати низький рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Народні прикмети

Рясна роса вказувала на хорошу погоду, а відсутність роси передвіщає дощ.
Ясна погода обіцяє багатий урожай огірків.
Якщо після світанку піднявся туман, то погода буде малохмарною і без опадів.
Якщо у травні часто йдуть дощі, то й літо буде мокрим.


Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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