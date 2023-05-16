16.05.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 16 травня

Незважаючи на ясну ніч, ранок у Харкові очікується похмурим. Хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно з проясненням, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +11°...+19°C (відчувається як +13°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 74%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненням, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +22°...+23°C (відчувається як +21°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 57%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Ввечері хмарно з проясненням, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +22°...+18°C (відчувається як +20°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 50%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Магнітні бурі

У вівторок, 16 травня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталися три спалахи класу С, максимальним з яких був спалах класу С3,4. Такі спалахи практично не впливають на Землю. Народні прикмети

Ранкова роса обіцяє гарний урожай огірків.

Якщо роси немає, найближчим часом піде дощ.



