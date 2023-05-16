Прогноз погоди у Харкові на 16 травня

Незважаючи на ясну ніч, ранок у Харкові очікується похмурим. Хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.
У вівторок, 16 травня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталися три спалахи класу С, максимальним з яких був спалах класу С3,4. Такі спалахи практично не впливають на Землю.
Ранкова роса обіцяє гарний урожай огірків.
Якщо роси немає, найближчим часом піде дощ.
Вам можуть зробити привабливу пропозицію, яка обіцяє виявитися перспективною та прибутковою. А ось у плані здоров'я будьте обережнішими.
Незважаючи на ясну ніч, ранок у Харкові очікується похмурим. Хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.
З 2018 року 16 травня відзначається Міжнародний день світла.
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