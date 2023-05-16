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16.05.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 16 травня

Незважаючи на ясну ніч, ранок у Харкові очікується похмурим. Хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.

харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці хмарно з проясненням, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +11°...+19°C (відчувається як +13°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 74%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.
 
Вдень хмарно з проясненням, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +22°...+23°C (відчувається як +21°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 57%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.
 
Ввечері хмарно з проясненням, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +22°...+18°C (відчувається як +20°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 50%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Магнітні бурі

У вівторок, 16 травня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталися три спалахи класу С, максимальним з яких був спалах класу С3,4. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Народні прикмети

Ранкова роса обіцяє гарний урожай огірків.
Якщо роси немає, найближчим часом піде дощ.


Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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