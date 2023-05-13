13.05.2023 06:00

Прогноз погоди у Харкові на 13 травня

У Харкові хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +9°...+16°C (відчувається як +8°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 71%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.

Вдень ясно, ймовірність опадів 6%. Температура повітря +20°...+21°C (відчувається як +18°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 54%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 6%. Температура повітря +20°...+16°C (відчувається як +17°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 52%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Магнітні бурі

У суботу, 13 травня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися чотири спалахи класу С та один спалах класу М1,89. Народні прикмети

Безхмарне небо зранку обіцяє сонячне літо.

Дощ обіцяє добрий урожай картоплі.

Теплий вечір і зоряна ніч пророкують грозове і тепле урожайне літо.



