Прогноз погоди у Харкові на 13 травня

У Харкові хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Без опадів.
У суботу, 13 травня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися чотири спалахи класу С та один спалах класу М1,89.
Безхмарне небо зранку обіцяє сонячне літо.
Дощ обіцяє добрий урожай картоплі.
Теплий вечір і зоряна ніч пророкують грозове і тепле урожайне літо.
Протягом дня можливі будь-які несподіванки та сюрпризи. До інтуїції сьогодні варто прислухатися особливо – саме зараз вона здатна дати вам чимало цінних ідей та порад.
У Харкові хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Без опадів.
Щорічно другої суботи травня відзначається Всесвітній день справедливої торгівлі, а травень вважається місяцем справедливої торгівлі.
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