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13.05.2023  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 13 травня

У Харкові хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Без опадів.

река Лопань
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +9°...+16°C (відчувається як +8°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 71%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.
 
Вдень ясно, ймовірність опадів 6%. Температура повітря +20°...+21°C (відчувається як +18°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 54%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.
 
Ввечері ясно, ймовірність опадів 6%. Температура повітря +20°...+16°C (відчувається як +17°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 52%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Магнітні бурі

У суботу, 13 травня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися чотири спалахи класу С та один спалах класу М1,89.

Народні прикмети

Безхмарне небо зранку обіцяє сонячне літо.
Дощ обіцяє добрий урожай картоплі.
Теплий вечір і зоряна ніч пророкують грозове і тепле урожайне літо.


Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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