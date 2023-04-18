18.04.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 18 квітня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Якщо у вас є ідея, якою ви хочете поділитися, або спірні питання, які потрібно з кимось обговорити, дійте! День відкриває всі можливості для того, щоб досягти успіху.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Зірки радять Овну присвятити час вирішенню проблем із близькими людьми – якщо, звісно, такі проблеми є. Це виявиться дуже ефективним. Якщо зазвичай спроба розібратися закінчується банальною сваркою та масою взаємних образ, то й Овен, та його близькі налаштовані на те, щоб спробувати зрозуміти один одного. Спробуйте завести розмову до душі - і ви здивуєтеся тому, що її підтримають і навіть більше: охоче підуть вам назустріч.

Телець (21 квітня – 21 травня)

У повсякденних завданнях Телець може діяти на автопілоті – настільки вправно у нього виходитимуть звичні справи! А ось на спілкування з людьми навпаки, піде чимало часу та сил. День загострює комунікаційні можливості Тельця, змушуючи його не просто спілкуватися, а шукати інформацію у розмовах, дослухатися чуток, бути в курсі подій. Не виключено, що якийсь факт чи слух дасть йому до рук козир, дозволивши цими подіями помалу керувати.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюків чекає багато зустрічей – і запланованих, і раптових – кожна з яких може виявитися не випадковою. Це стосується романтичних знайомств, і ділових зв'язків. Особливо останніх: зірки кажуть, що якісь сьогоднішні справи, слова чи плани Близнюків здатні вплинути на їхню кар'єру, становище у суспільстві та грошовий дохід. Щоправда, цей вплив може бути не лише зі знаком «плюс», а й «мінус», тому Близнюкам необхідно ретельно зважувати усі свої слова.

Рак (22 червня – 23 липня)

Оточуючі розраховуватимуть на підтримку Рака, і він цілком здатний їм її надати! День наділяє його впевненістю в собі та харизмою лідера, тому Раку слід приготуватися до того, що люди запитуватимуть його поради з будь-яких питань. І це правильно: його поради будуть відрізнятися продуманістю, Рак здатний ясно бачити суть речей, а тому зможе легко вирахувати слабкі місця будь-якого плану.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Леву слід бути обережнішим із людьми, які намагаються маніпулювати їм: у цей день їхня активність висока як ніколи! Взагалі, якщо є така можливість, зірки радять Леву провести день далеко від великого скупчення народу, можливо навіть за містом, у колі найближчих людей. Інакше не виключено, що Лев виявиться проти волі втягнутий у якусь чужу справу, яка в кращому разі не принесе йому нічого. А в найгіршому – принесе проблеми.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Навколишнім навряд чи варто упирати на логіку, якщо вони хочуть у чомусь переконати Діву. Вона схильна ухвалювати рішення під впливом емоцій, а головним аргументом стане її інтуїція. Взагалі, Діва налаштована скоріше на творчий, ніж на діловий лад. Там, де треба виявити фантазію, їй не буде рівних, а серця людей вона зможе читати як відкриту книгу. Навколишнім навіть може здатися, що прониклива Діва – справжня телепатка.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези здатні залучити на свій бік корисних і потрібних їм людей – якщо тільки вони всерйоз зададуться цією метою. День наділяє їх усіма можливостями для того, щоб запровадити чудові контакти у діловій сфері. Головне не сидіти, склавши руки. Терези повинні самі вийти на потрібних людей і почати розмову, ну а вони обов'язково піддадуться їх чарівній чарівності.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Чудовий день для Скорпіона! Йому не загрожує відчути себе самотнім, навпаки, оточуючі буквально розриватимуть його на частини. Можливо, різні люди запросять його провести вечір у їхній компанії, і Скорпіонові доведеться вирішувати, хто для нього цікавіший! Взагалі Скорпіон здатний отримати задоволення від будь-якого спілкування з людьми, навіть якщо це відбувається в процесі роботи. Особливо яскраво він зможе проявити свою індивідуальність, перебуваючи в групі, – така особливість цього дня!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець зможе задіяти свої можливості для того, щоб маніпулювати оточуючими! Це можуть бути як прямі методи тиску - такі як суперечка, наказ і т.д., так і таємні ниточки, за які Стрілець здатний поволі смикати, щоб отримати потрібний йому результат. Зрештою, Стрілець отримає те, чого він прагне, проте на це піде стільки часу та сил, що перемога його навряд чи сильно потішить.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Якщо у Козерога намічається дискусія чи навіть просто серйозна розмова, йому буде як ніколи легко прислухатися до думки іншої людини. Козеріг зможе подивитися на ситуацію з погляду опонента, і суперечка втратить сенс. День загострює дипломатичні здібності Козерога, а заразом наділяє його мудрістю, розумінням та здатністю співпереживати. Це забезпечує йому успіх у переговорах та взагалі будь-яких справах, де треба вміти спілкуватися.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Доля Водолія – допомагати оточуючим, особливо близьким. У Водолія може прокинутися бажання бути в курсі навіть найменших подій у житті якоїсь людини, піклуватися про неї та опікуватися. Якщо ж у цієї людини є проблеми, Водолій здатний терпляче вислухати її, виконати роль психоаналітика та допомогти слушною порадою. Головне, щоб турбота не переросла у нав'язливість – для цього Водолію необхідно трохи стримувати свій альтруїстичний порив.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби налаштовані на боротьбу, проте боротися їм не буде з ким: оточуючі без бою готові присудити їм перемогу! Більше того, вони із задоволенням підуть за Рибами, достатньо їм запропонувати якийсь проект, який потребує спільних зусиль. Взагалі, у будь-яких заходах з великою кількістю народу Риби почуватимуться «на коні», а в ролі організатора чи миротворця їм просто не буде рівних!



